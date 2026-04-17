婦攔車嗆「兒子被你當掉」黃國昌掃街瞬間石化　爆笑真相曝

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲一連三天在彰化輔選，全力拉抬黨內參選人聲勢，繼昨晚（16日）陪同縣議員吳韋達前往精誠夜市掃街，今（17）日上午黃國昌再度前往彰化市民權市場掃街拜票，發生一段意外的小插曲，一名女騎士突然在馬路中間停下來，對著黃國昌自我介紹說「我兒子被你當掉了」讓現場所有人瞬間捏了把冷汗。

▲台灣民眾黨主席黃國昌到彰化被婦人當街說「我兒子被你當掉。」（圖／民眾提供）

▲民眾黨創黨主席柯文哲及主席黃國昌到彰化有民眾嗆聲。（圖／民眾提供）

原來女騎士的兒子，在大學時期曾經修過黃國昌開的課，結果成績不理想被當掉。不過她緊接著笑著補了一句「但他後來還是考上律師了！」此話一出，不只黃國昌當場鬆了一口氣，連陪同掃街的縣議員吳韋達都忍不住驚呼「太好了」，現場氣氛也從尷尬轉為溫馨。黃國昌事後也幽默地說，聽到學生後來發展得很好，心裡總算踏實多了。

柯文哲與黃國昌昨晚間一同前往彰化精誠夜市，為競選連任的縣議員吳韋達及四位代表候選人站台助選時，一行人兩人合體現身夜市，沿途吸引不少民眾圍觀拍照，也有民眾到場高舉嗆聲「貪汙就去坐牢」。

▲民眾黨創黨主席柯文哲及主席黃國昌合體到彰化。（圖／民眾黨提供）

接下來，柯文哲預計於明（18）日展開從早到晚的全縣掃街行程，深入各區與支持者互動。面對藍營縣長人選遲遲未明朗，台灣民眾黨彰化縣黨部表示：「把自己準備好、把自己做強才是最重要的。」未來將持續以務實步調深耕基層、強化組織，穩健布局地方選戰，爭取更多民眾支持。