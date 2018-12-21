雙城9年簽33項協議　周波：市民實實在在的福祉

▲第九屆雙城論壇，兩市再簽署3項合作備忘錄。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇主論壇昨天登場，兩市在台北市長柯文哲、上海市常務副市長周波見證下，於運動、地區、影視交流領域簽署3項合作備忘錄，9年來簽署協議達一共33條，周波強調，「這些成果對兩岸市民帶來實實在在的福祉」。

本屆雙城論壇以「循環經濟」為主題，台泥董事長張安平擔任引言人，台北市副市長鄧家基、周波先後致詞，主論壇兩方代表發言後，兩市簽署3項合作備忘錄，柯文哲做最後結語，接著就公共住宅、大健康、環保、文化交流領域同時舉辦4場分論壇。

張安平舉作家狄更斯「雙城記」中「這是最好的時代，也是最壞的時代」比喻，為雙城論壇引言。鄧家基、周波兩人均強調，台北、上海有許多共同點，鄧家基認為九合一選後不管藍綠白，對擴大交流都有認知、共識，盼雙城正向發展，周波則再提「兩岸一家親」論述；柯文哲表示，兩岸同文同種，以對話代替對抗。

▲雙城論壇開幕式，台北市長柯文哲結語致詞。（圖／記者林敬旻攝）

雙城論壇開幕式後，兩市也再簽署三項合作備忘錄，分別為「台北市與上海市青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「台北市大同區與上海市嘉定區交流合作備忘錄」、「台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄」，至此9年來藉由雙城論壇平台，台北、上海簽署的協議數達到33項。

周波說，這些成果對兩岸市民帶來實實在在的福祉。他強調，雙城論壇的交流，是兩岸「最重要的機制化交流平台」，是兩岸城市交流典範。

▲雙城論壇開幕式，上海市副市長周波致詞。（圖／記者林敬旻攝）

回顧歷屆雙城論壇達成的成果，最重要的不外乎2010年，時任台北市長郝龍斌向當時的上海市長韓正表示，希望早日直航，韓正回覆「保證做到」，後續果然馬上促成虹橋機場到松山機場的班機直飛。

除此之外，2014年上海代表團與台北就「1999市民熱線」交流後，也回到上海推出「12345市民服務熱線」，目前在包括市政、文化、教育、體育等方面，簽署備忘錄也已達33項，促進兩地地區、產業、市民交流。

▼九屆以來，雙方簽署合作協議達33項。（圖／記者林敬旻攝）