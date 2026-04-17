台南市議會定期會開幕　黃偉哲率局處首長備詢拚建設

▲台南市議會第4屆第7次定期會開幕，市長率局處首長列席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會第4屆第7次定期會17日上午開幕，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲率各局處首長列席，並提出施政總報告。黃偉哲表示，感謝議會長期支持市政推動，未來將持續以具體行動回應民意，加速重大建設落實，讓市民有感。

本次開議，多項民生與爭議議題成為焦點。其中針對楠西市道175線颱風期間路樹倒伏致人傷亡國賠案，工務局回應指出，該路段樹木平時均有例行巡查維護，案發前檢視外觀並無異常，颱風當日倒伏後已立即清除。國賠審議過程中，相關申請文件及警方照片均已提供委員參考，並無隱匿情事，最終依整體事證決議不予賠償。

此外，議員關切南市某私立幼兒園不當管教事件，教育局表示，經審議後已對主要行為人吳姓教保員開罰50萬元，並終身不得任教；同班崔姓教保員則裁罰6萬元並限制任教1年。另幼兒園負責人因督導不周，將處以最高6萬元罰鍰並勒令停招1年。相關人員與機構資訊已公告於教育局專區及全國教保資訊網，供社會查詢監督。

黃偉哲在施政報告中指出，面對過去一年天災挑戰，市府持續推動復建與基礎建設，包含橋梁改建、永康六甲頂醫療專用區、供水與防洪設施等，強化城市韌性。同時以南科與沙崙為核心推動產業聚落，結合金融專區與智慧物流建設，帶動投資動能。

交通方面，市府持續優化路網與公共運輸，包括永康轉運站啟用、「嘉嘉南999 TPASS」上線，以及電動車充電設施建置，並推動台南火車站前廣場改善工程，拓展直飛日本熊本、沖繩航線，強化國際連結。

在民生政策上，市府推動社會住宅、國中小營養午餐全額補助及長照據點建設，打造全齡支持體系；並透過藝文活動與運動場館發展，提升城市文化能量與生活品質。

議會指出，本次會期自4月17日至6月25日，預計審議市府提案21案，包括法規案3案及墊付款案18案，總金額約7億8610萬元。此外，4月20日及21日將針對土石方處理、亞太棒球訓練中心營運及歷史文化場域管理等議題進行專案報告。