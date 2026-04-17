鑾轎遭推擠！白沙屯媽祖護駕成員自責　不解在廟裡時為何信眾不拜

▲護駕團隊成員指出，不解媽祖一年到頭都在白沙屯廟裡，信眾不去拜反而到路上跟人擠。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者劉人豪／台北報導

白沙屯媽祖遶境，今年46萬人參與，卻也衍生出一些亂象。每年幾乎都會從美國飛返台，參加白沙屯媽祖進香的莊先生，這次擔任護駕爐主團隊的成員之一，他說人多容易和保護人員發生推擠，當腳步一亂就跟上鑾轎節奏，自責「沒有盡到護轎的責任」，不解為什麼爭搶一個靠近媽祖的鑾轎，可以六親不認的拉扯推擠，媽祖一年到頭都在白沙屯的廟裡，信眾不去拜反而到路上跟人擠。

今年第十次參加的莊先生，這次擔任護駕爐主團隊的成員之一，他指出今年白沙屯媽祖往北港，進香多了一尊爐主媽祖。有爐主媽就有爐主，爐主是每年經擲筊由媽祖甄選出來的，任務就是在白沙屯媽祖往北港進香時要做護轎的工作，在媽祖鑾轎進行時在轎旁做保護。當媽祖駐駕或停駕時守護鑾轎，不被觸碰或任何侵犯。

今年的值年爐主是80多歲的陳廣雄先生，陳爐主是白沙屯的一知名人士，服務魚會多年，也擔任過會長，去年的爐主在儀式中被政治人物因搶奪曝光率而被推開，讓莊先生不滿說「瀚爐主哩ㄚ尬ㄟ（連爐主你也敢推）」。白沙屯媽祖的爐主又因爐主媽跟白沙屯的大媽和山邊媽一起往北港進香而再次被人關注。

▲今年白沙屯媽祖進香人數飆破46萬。（圖／記者陳以昇攝）

莊先生說，今年的進香有破紀錄的46萬人，目前為止一切還算非常的順利，雖然人多容易推擠和為了搶跟著鑾轎走，而跟鑾轎周圍的保護人員發生一些推擠。「試想爐主在進香的路上的鑾轎旁被人推擠、拉扯甚至被一個別著四星的警察推走，是不是很可怕？」

莊先生表示，慢了下來當腳步一亂，就再也跟不上媽祖鑾轎的節奏，「我心裡很清楚，當時媽祖正在尋找駐駕的地點。但如果媽祖駐駕時，現場沒有爐主或替爐主的成員在場，我認為自己就是沒有盡到護轎的責任。當時無論我怎麼調整、怎麼加快，都已經無法再追上媽祖的腳步。當媽祖駐駕的那一刻，我的心中充滿自責——因為我沒有完成爐主交付給我的責任。」

莊先生不解說，為什麼為了搶爭一個靠近媽祖的鑾轎，六親不認的拉扯推擠，這到底是什麼原因。白沙屯媽祖一年到頭都在白沙屯的廟裡，可以看的清清楚楚。「信眾」不去拜而到進香的路上跟人擠在一起？希望維護人員受到尊重及保護，也感謝警察支援但請他們了解進香的一些禮儀。