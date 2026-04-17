中共官媒御用台灣代表換人　鄭麗文大躍進10名問鼎第一

▲中共官媒抖音等平台，最愛引用的台灣代表換人，國民黨主席鄭麗文躍升10名問鼎第一。（圖／台灣資訊環境研究中心）

記者陶本和／台北報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）17日更新2025年10月至12月間，中共官方媒體抖音影片中，最常引用的25位台灣代表，國民黨主席鄭麗文躍升10名問鼎第一，而網紅「館長」陳之漢更躍升20名居次，原本佔據前兩名的前立委蔡正元、郭正亮，則分別下滑至第三跟第四名。對此，路透社也引述此資訊，並以題為「中共利用台灣自身輿論來攻擊自己」刊登報導。

根據台灣資訊環境研究中心資訊顯示，2025 年 10至12 月台灣人物中共官媒抖音傳播熱度，傳播熱度以影片數量及出現時長計算。25位台灣代表，依序為：鄭麗文、陳之漢、蔡正元、郭正亮、周錫瑋、謝寒冰、賴岳謙、栗正傑、介文汲、帥化民、洪秀柱、苑舉正、黃國昌、邱毅、蔣萬安、侯漢廷、張延廷、羅智強、王鴻薇、唐湘龍、張亞中、傅崐萁、呂禮詩、吳子嘉、李勝峰。

台灣資訊環境研究中心指出，榜首為鄭麗文，個人傳播熱度佔全體比例 15.47%，出現時長為總統賴清德的 3.1 倍、第 2 名陳之漢的 2.2 倍、2024 年榜首蔡正元的 4.4 倍、2023年榜首郭正亮的1.5倍。

在熱門主題方面，台灣資訊環境研究中心指出 ，中共官媒剪輯台灣人物發言內容，發言場合如政論節目、新聞採訪、直播平台等，並製作成為「以台批台」的政治宣傳及資訊操弄影片，依其內容可分為「親中」、「中共軍力強大」、「台灣國防失敗」、「反綠」、「反日」 5 大組別，內容橫跨「疑美論」、「仇日論」、「台灣失敗論」、「中國決定論」。

對此，路透社也以題為「中國利用台灣自身輿論來攻擊自己」刊登報導，內容指出，中國在為對台採取軍事行動做準備，但資訊戰是北京在不訴諸武力的情況下消耗台灣的戰略的一部分。在這方面，台灣的反對黨、國民黨為中國提供了一個寶貴的機會。