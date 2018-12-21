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雙城論壇／時尚需要全民參與！　台滬時尚周合作讓「展品變商品」

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▲時尚大秀、國際時尚高峰論壇。（圖／台北市文化局提供）

▲時尚大秀將101封路，將30米道路變成秀場。（圖／台北市文化局提供／同下）

記者楊子萱／台北報導

雙城論壇20日在晶華酒店舉行，其中，文化分論壇就「雙城時裝周」進行專題演講。臺北市政府文化局文創發展科科長吳俊銘表示，「臺北需要一個時裝周」，會上也多次提到「時尚應該全民參與，不是特定人自嗨」；上海方則大力歡迎台北的人才到上海發展。

今年的台北時裝周有四大特點，也就是Fashion、Music、Visual、Culture。Fashion是指臺北的時尚產業人才；Music是希望運用台北的音樂製作團隊，讓服裝秀結合現場演奏和演唱，進行跨界演出。

▲臺北市政府文化局文創發展科科長吳俊銘。（圖／台北市文化局提供）

▲臺北市政府文化局文創發展科科長吳俊銘。

Visual是指借用臺北101地景，讓30米寬的馬路變成展演舞台，並以數位裝置妝點，打造整體視覺效果；Culture則是讓民企共同籌辦，與這些曾參與全球時尚產業、擁有眾多國際城市時裝周經驗的時尚媒體集團合作。

吳俊銘指出，台北有很強的服裝設計人才，但品牌經營相對困難，如果將時裝周做起來，台北時尚產業人才的才能就能被全世界看到。

▲▼時尚大秀、國際時尚高峰論壇。（圖／台北市文化局提供）

▲ubike也登上時尚大秀。

至於為何要辦時裝周，其實不只是扶植人才，康泰納仕綜合媒體事業董事總經理劉震紳指出，Vogue曾在2009年金融風暴時發起「Fashion’s Night Out」，希望能振興經濟。當時不只獲得紐約市長大力支持，五個行政區的商家也通通參與，包括百貨龍頭梅西和品牌設計師也都在內，靠著時尚周成功鼓勵消費

▲康泰納仕綜合媒體事業董事總經理劉震紳。（圖／台北市文化局提供）

▲康泰納仕綜合媒體事業董事總經理劉震紳。

至於首屆台北時裝周有什麼目標？劉震紳提出了5個目標，包括達到一定的社群聲量、民眾要有感並參與、扶植台灣的年輕設計師、帶動商圈，以及國際化，「時尚不該只是服務菁英，而是向全民推廣。」

除此之外，時裝周也具有6個任務，包括讓國際設計師與品牌參與、與國際時尚相關產業人士交流、挹注其他產業資源、影視娛樂人才跨界、文化與藝術人才跨界、多媒體與新科技跨界等。

▲上海時裝周竇張李DOUCHANGLEE 2019春夏系列。（圖／DOUCHANGLEE提供）

▲上海時裝周竇張李DOUCHANGLEE 2019春夏系列。（圖／DOUCHANGLEE提供）

上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊指出，上海時裝周已經舉辦了15年，一直秉持著開放共享、兼容並蓄的精神，成為年輕時尚產業追夢的出發點，這也讓上海成為一座海納百川的城市。

至於兩岸在時裝周的交流，呂曉磊舉例，像是Taipei IN Style展覽從2016年開始就和上海時裝周對接，有將近40位的台灣地區設計品牌通過「MODE上海服裝服飾展」，成功配對渠道買家，幫助時尚產業的商業發展

▲上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊。（圖／台北市文化局提供）

▲上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊。

上海市商務委員會市場體系建設處處長周嵐則說，上海的時尚秀近年慢慢從國際大牌，轉變為以「本土設計品牌」為主，「它們兼備國際視野，透過賽事、時裝秀、相關課程等配套，讓上海形成一個『時尚文化生態圈』。」

周嵐表示，現在的時尚周不僅僅只是時尚周，更是讓各產業協同發展的平台，像是讓設計師如何從展品變商品，「透過專業買手的推廣，現在網路上的時尚電商平台越來越多，從以前的200多家激增到4000多家，其中有一半都集中在華東地區。」

▲上海市商務委員會市場體系建設處處長周嵐。（圖／台北市文化局提供）

▲上海市商務委員會市場體系建設處處長周嵐。

關於接下來的台北時尚周和兩岸交流，吳俊銘科長表示，很開心有這樣的開始，也希望時尚周能變成台北一個很重要的品牌活動；劉震紳說，參與時尚周的朋友們要更團結、更開放，將更多人才和資源投入到時尚產業，「唯有這樣，我們才能更長遠的發展下去。」

呂曉磊表示，時尚不只是時尚周的一部份，它更能助力城市的發展，「我們可以看到，包括消費、欣賞、對美好生活的追求，在時尚方面都有一個很好的體現」；周嵐則精簡有利結尾，「歡迎台北時尚界的人士來上海。」

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關鍵字：2018雙城論壇,台北時尚周,上海時尚周,吳俊銘,呂曉磊

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