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46萬香燈腳來了也沒用！北港餅店生意跌4成　業者：不漲價撐不下去

記者黃彥傑、陳以昇／雲林報導

白沙屯媽祖進香活動近日駐駕北港朝天宮，吸引約46萬名信徒湧入朝聖，場面熱鬧非凡，只不過人潮並未完全轉化為實質消費，周邊店家感受到的，反而是日益沉重的經營壓力。

▲▼白沙屯媽祖進香46萬香客撐不起買氣，北港餅店業績暴跌4成。（圖／記者黃彥傑攝）

▲店家因近年來原物料價格持續上漲，讓經營成本不斷攀升。（圖／記者黃彥傑攝）

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位於朝天宮附近、販售傳統大餅的店家受訪時表示，近年來原物料價格持續上漲，讓經營成本不斷攀升，「以前一個大餅賣120元，現在已經調整到200元，真的不是我們想漲，是不漲撐不下去」，店家無奈指出，麵粉、糖、油等基本原料價格全面上揚，加上人事與運輸成本增加，利潤空間被大幅壓縮。

▲▼白沙屯媽祖進香46萬香客撐不起買氣，北港餅店業績暴跌4成。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾消費力下降，整體業績較過往下滑約三至四成。（圖／記者黃彥傑攝）

儘管今年進香人數創下新高，但消費型態卻明顯改變。店家觀察，過去信徒購買力強，一次購買10至20盒大餅的情況相當普遍，如今卻大不如前。「現在是看的人多，買的人少，很多人會問價格，但最後沒有下手。」他透露，整體業績較過往下滑約三至四成。

業者進一步分析，這樣的變化並非短期現象，而是從疫情期間就開始浮現。當時全球供應鏈受阻，導致原物料價格逐步攀升；近年又受到國際局勢與戰爭影響，價格上漲速度更加劇烈，形成雙重壓力。「成本一直往上，但消費者的預算沒有跟著增加，我們夾在中間很辛苦。」

▲▼白沙屯媽祖進香46萬香客撐不起買氣，北港餅店業績暴跌4成。（圖／記者黃彥傑攝）

▲店家大力推銷產品，吸引民眾購買。（圖／記者黃彥傑攝）

除了價格因素，消費者購買習慣也有所轉變。部分信徒傾向減少購買數量，或改選較低單價商品，使得傳統大餅這類高單價伴手禮銷售更加困難。店家坦言，未來若原物料持續上漲，不排除還會進一步調整價格，但也擔心因此流失更多客源。

面對人潮與買氣脫鉤的現象，地方商家正努力尋找因應之道。有業者開始推出小包裝產品，降低消費門檻，也有人嘗試結合網路銷售，希望拓展客源。然而，在大環境不確定性仍高的情況下，傳統產業如何在成本壓力與市場需求之間取得平衡，仍是一大挑戰。

▲▼白沙屯媽祖進香46萬香客撐不起買氣，北港餅店業績暴跌4成。（圖／記者黃彥傑攝）

▲白沙屯媽祖進香，每年吸引數十萬民信徒。（圖／記者黃彥傑攝）

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