華為遭多國棄用封殺　陸外交部嗆：赤裸裸的科技霸權

▲華為遭多國禁用。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國、澳洲、印度等國政府因憂慮國家機密遭洩漏，排斥華為和中興產品。繼「五眼聯盟（Five Eyes）」成員國美、澳、紐西蘭 3 國禁用華為設備後，日本和韓國也跟進參加抵制。大陸外交部發言人華春盈19日表示，有些國家以安全威脅的莫須有罪名打壓華為，根本是赤裸裸的科技霸權主義，也違反了WTO的非歧視原則。

大陸外交部19日舉行例行記者會，發言人華春盈在會上表示，華為作為全球第一大通信設備供應商，與世界很多國家都展開了很好的合作，其產品質量、信譽、安全性等，都受到合作夥伴的廣泛充分肯定；她也稱，沒有任何方面能拿出證據證明華為像某些國家、某些人所指稱的那樣構成安全威脅。

▲大陸外交部發言人華春盈。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

華春盈也提到，個別國家在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，將正常的科技發展與合作政治化，以「可能存在安全威脅」的莫須有罪名抹黑打壓華為等中國高科技企業，這是非常狹隘的「有罪推定」的思維，本質上是赤裸裸的科技霸權主義和貿易投資保護主義，也違反了WTO的非歧視原則。

華春盈表示，中國的發展權利，包括高科技企業的發展權利，應該得到各方充分尊重；有關方面應該明白一點，任何抹黑攻擊都無法阻擋大陸企業成長發展走向世界的步伐。

對於美國阻撓世貿組織上訴機構成員遴選，以「國家安全」為名提升鋼、鋁、汽車等產品的關稅等一系列政策措施，華春盈表示，中國常駐世貿組織代表張向晨大使已經作了十分精彩和有力的發言，闡述了中方的鮮明立場和態度，希望美方能認真虛心地傾聽廣大世貿組織成員的呼聲，切實承擔責任，忠實履行對多邊貿易體制的義務。