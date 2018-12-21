影／訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃海膽像吃布丁

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日本政府18日公布最新數據，今年度訪日的外國觀光客人數已突破3000萬大關，打破往年外國人訪日紀錄，日本政府當天也在位於大阪的關西國際機場舉辦紀念儀式。店鋪鄰近關西機場的海鮮店店長受訪時坦言，「中國遊客太有錢了，吃高級海膽就像吃布丁一樣」，直呼中客花錢毫不手軟。

▲大阪深受不少觀光客喜愛。（圖／CFP）

根據日本放送協會（NHK）報導，儘管2018年日本接連發生颱風侵襲、酷暑、北海道強震的天災，導致觀光產業受損，旅日外籍觀光客一度下滑，但在此之後卻未讓觀光客卻步，旅日人數再度攀升，在12月18日創下歷史新高紀錄。

▲東京街頭。（圖／CFP）

訪日外國遊客約在2003年為500萬人，2013年超過1000萬人，2016年超過2400萬人，截至2018年12月18日，訪日外國遊客首次超過3000萬人，15年間翻了6倍。為了增加外國遊客造訪，日本政府已經開始實施簽證放寬政策，並設立2020年東京奧運會開幕期間，外國遊客突破4000萬的目標。

▲訪日的外國觀光客人數歷年統計圖。（圖／翻攝自日本政府觀光局）

據《新京報》報導，關西地區的食材和海鮮市場經常出現外國遊客，海鮮店「五郎藤」老闆松林善浩表示，由於關西機場就在附近，很多中國遊客會來店裡用餐，購買的都是最高級的食材，每次吃的都是最好的東西。松林善浩也提到，中國遊客吃4500日元（約人民幣280元，新台幣1260元）的海膽「像吃布丁一樣拿著勺子吃」，直呼中客實在是太有錢了。

▲東京奧運2020年登場，預計外國遊客到訪數將會再攀新高。（圖／CFP）

不過隨著外國遊客的快速增長，很多旅遊景點產生了「觀光公害」的問題。例如，在神奈川縣鎌倉市的名產店裡，許多外國遊客邊走邊吃，隨手把垃圾扔在地上，給附近的日本居民造成了不少困擾。仙貝店的店員表示，由於居民抱怨遊客扔掉的垃圾到處都是，店內已經把用來包仙貝的紙換成了海苔，這樣可以全部吃掉，不留任何垃圾。

▲鎌倉大佛。（圖／CFP）

訪日外國遊客破3000萬的消息一出，在微博上引起熱烈討論。網友紛留言表示，「去過就知道了，比在國內玩舒服多了」、「去多買些東西路費也就回來了」；不過也有網友稱「說好的不買日貨呢？又一次打臉」、「唉，沒錢的都宅在家呢，你又看不到」、「能去的一般都有錢，沒錢的都趴家了」。