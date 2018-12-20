華為陷風暴　日本人寫信力挺「孟晚舟是我恩人」

▲有日本人寫信支持華為，稱孟晚舟是恩人。（圖／翻攝自微信公眾號《長安街知事》）

大陸中心／綜合報導

美國、澳洲、印度等國政府因憂慮國家機密遭洩漏，排斥華為和中興產品。繼美、澳、紐西蘭 3 國禁用華為設備後，日本政府也在華為財務長孟晚舟遭逮後，宣布停止採購和使用「惡意」通訊設備，針對的正是中興及華為。近日一封信在網路上流傳，據悉，寫信的是一名日本人，他不僅大讚孟晚舟為恩人，還對她遭逮一事感到非常悲傷。

據微信公眾號《長安街知事》報導，該信是12月17日華為公司日本代表處所收，寄信人是一名東京市民。為保護對方個人隱私，華為方面沒有透露寄信人的真實姓名。

▲華為方面表示，寫信的是一名住在東京的日本人。（圖／翻攝自微信公眾號《長安街知事》）

該名東京市民在信中說，對於孟晚舟女士本月遭到加拿大警方無理拘捕一事，他感到「非常悲傷」。他也透露，一位家住日本宮城縣的朋友向他表示，2011年東日本大地震期間，當其他公司都在忙著撤離時，華為公司員工卻在仍危險的環境下，進入災區搶修被地震損壞的通訊設施。

寄信者稱，對這樣一家為我們伸出援手的公司，無論有什麼理由，這種不採取任何措施就直接動用國家力量單方面進行排除的做法，是背離做人常理的，讓人感到非常悲哀、難受，作為一個日本人我感到羞愧。

信中還提到，他的的母親在1995年阪神大地震中不幸遇難，其家鄉神戶也損失慘重，在來自世界各地的無私援助下才得以重建，令他至今充滿感激。他也在信中透露，作為鄰邦的中日兩國應該「更加相互尊重，加深和擴大友好關係」。

華為近日因孟晚舟遭逮案，引發中、美、加三方關係動盪。在信件最後，該名寄信人獻上祝福稱，「我只是一家小公司的小老闆，像我這樣人終究幫不上什麼忙，但我從心底衷心祝貴公司能夠更加發展壯大，取得更大的成就。」