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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭敬嚴宣布退選　粉專：爛戲終於結束「這場火從不是無中生有」

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨新北市第11選區市議員初選由蕭敬嚴獲勝，但因攻擊黨內遭停權一年仍在申訴，引起黨內不滿。蕭敬嚴今（17日）宣布，「我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉」。對此，昔日猛打蕭敬嚴的粉專「政客爽」表示，演了一個多月的爛戲終於結束，這一場火，從來不是無中生有，沒有人會忘記去年國民黨扛著多大壓力往前走，在這當中扯後腿的蕭敬嚴，能代表國民黨參選，才是對這個政黨，對所有支持者最大的羞辱。

政客爽表示，演了一個多月的爛戲終於結束，恭喜青鳥新台派傳人蕭敬嚴崩潰退選，在退選聲明中強調「鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至」，其實沒人抹黑，是你自己回答不出來哪裡抹黑而已。

政客爽表示，蕭敬嚴本來就被停權不能參選了，給選才是莫名其妙。說實話，九個具名檢舉案、四十多部證據影片根本事證明確，硬是讓這爛咖玩了一個多月就很搞笑。

政客爽指出，整件事情，該斷不斷、有人從中護航到底，造成對藍營極大的負面影響。昨天有很多私訊說，若蕭敬嚴代表國民黨參選，將不會再去投給國民黨，這就是非常大的警訊，但就是有人可以視而不見，還以為能隻手遮天。

政客爽說，總而言之，感謝這一路上始終關注這件事情的所有人。這一場火，從來不是無中生有，沒有人會忘記去年國民黨所有人、立委、支持者，扛著多大的壓力在往前走，退一步就是懸崖。正因為是大家並肩作戰，始終沒有放棄才會有32比0。

政客爽認為，在這當中扯後腿的蕭敬嚴，能參加初選，能代表國民黨參選，才是對這個政黨，對所有支持者最大的羞辱。

政客爽強調，經歷過的人，都不會忘記大罷免，不會忘記受過傷，無數次在焦慮中留下的眼淚。有些人，他們不曾經歷，所以永遠不懂，因為他們從未付出過。

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