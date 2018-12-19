普吉鳳凰號沈船47死　最新調查「窗戶不合格」釀乘客困船艙

▲泰國普吉島沈船「鳳凰號」在11月17日打撈出水。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

泰國普吉島7月發生嚴重船難，載有超過百人的觀光潛水船「鳳凰號」在惡劣天氣下沈沒，導致47名陸客死亡。泰國警方近日公布最新調查結果，「鳳凰號」船體在設計、建造等多方面皆不合格，本來應該有4扇水密門，但實際上只有1扇。此外，「鳳凰號」的窗戶本應用船用窗，但調查結果顯示未達標，以致乘客當時被困在船艙中不幸罹難。

▲「鳳凰號」沈船釀47死。（圖／新華社）

載有93名中國籍遊客和12名船員的觀光潛水船「鳳凰號」，7月5日傍晚在普吉島外安達曼海沈沒。事發時天氣極為惡劣，「鳳凰號」行駛在普吉島海域準備返回碼頭時遇上暴風雨，5公尺高大浪不斷拍打船身，約5分鐘後就沉入海底，共造成47名陸客身亡、37人受傷；另有一艘載有39名遊客的船隻翻覆，不過遊客均獲救。

▲鳳凰號內部曝光。（圖／翻攝泰國頭條新聞微博）

綜合外媒報導，泰國警方17日晚間公布「鳳凰號」沈船的最新調查結果。結果顯示，鳳凰號船體在設計、建造等多方面「不合格」。若按照標準，「鳳凰號」應該要有4扇水密門，但實際上只有1扇；此外，「鳳凰號」船體的窗戶應該使用船用窗，遊客遇到緊急情況的話，可以擊碎玻璃逃生。但「鳳凰號」在這些方面都不達標，導致遇難者被困船艙，不幸喪命。