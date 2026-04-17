蕭敬嚴宣布退選　何元楷備戰：全力替國民黨守住汐萬金

▲何元楷。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）



記者崔至雲／新北報導

前國民黨發言人蕭敬嚴今（17日）宣布推出國民黨新北市議員選舉。對此，對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷表示，他已經在為年底的大選做準備，一刻都不能鬆懈，為的就是要為國民黨贏下汐止金山萬里關鍵的一席議員，國民黨在新北市議會的席次不能少。

國民黨新北市議員第11選區初選結果16日揭曉，雖然是蕭敬嚴獲勝，但由於他遭停權一年，昨日登記參選的何元楷也在第一時間發文表示自己通過初選。何元楷今更在立法院與20多位國民黨立委一同召開記者會，哽咽表示，謝謝這麼多藍委出席相挺，並強調初選在制度上、法理上「就是我勝出」。

稍早，蕭敬嚴發臉書表示，「我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉。希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。我不希望讓外界看我家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。」

對此，何元楷說，不管如何，他已經在為年底的大選做準備，一刻都不能鬆懈，為的就是要為國民黨贏下汐止金山萬里關鍵的一席議員，國民黨在新北市議會的席次不能少！他也一定會全力以赴的輔選李四川當上新北市長，未來一起和李四川為新北市民服務。

何元楷也強調，接下來他有四個全力，一、全力幫助李四川，贏得新北市長選舉。二、全力為國民黨贏下汐萬金這一席議員，讓國民黨在議會穩定過半。三、全力支持並輔選立委廖先翔，協助推動地方建設、強化選民服務、2028穩定連任。四、全力伸張、捍衛國民黨立法院黨團的政策主張，幫助國民黨2028重返執政。

