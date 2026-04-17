美軍航母又起火！艾森豪號「例行維修」爆火警　3水兵受傷

▲美軍航母艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）。（圖／美國海軍，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國海軍航空母艦艾森豪號（CVN-69）14日在造船廠維修時起火，導致3名水兵受傷送醫。就在上個月，美軍航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）也發生火警，近200名官兵受傷。

船廠維修爆火警 3水兵受傷

《福斯新聞》報導，艾森豪號14日在維吉尼亞州樸茨茅斯（Portsmouth）的諾福克海軍造船廠（Norfolk Naval Shipyard）發生小型火警。3名水兵傷勢均屬輕微，接受船上醫療團隊的治療後，已經全數歸隊。

美國海軍發言人透露，在艦上人員與造船廠員工的合作下，這場火勢在爆發後，迅速獲得控制並且撲滅，「均按照他們所接受的訓練迅速應對」。

目前尚不清楚起火點，海軍表示火警原因仍在調查中。發言人表示，目前尚不清楚這次火災是否影響維修時程。

艾森豪號目前正進行例行維修作業，包括推進系統、船員生活設施、作戰系統、航空支援能力等多項全面性整修，同時升級關鍵系統，確保該艦保持執行任務的能力，並且延長作戰效能。

該航母已在造船廠停靠1年多，此前曾於2023年執行長達9個月的紅海部署任務，伊朗支持的葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）所發動的無人機與飛彈攻擊。

全球最大航母 福特號上月才起火

此前美國官員於3月17日證實，當時部署紅海、參與對伊朗作戰任務的全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）艦上突發火警，造成近200名官兵受傷，預計將暫時撤離戰區，前往希臘克里特島（Crete）蘇達灣（Souda Bay）港口進行維護。

火警發生之際，福特號已執行任務長達9個月，轉往中東之前，還曾在加勒比海參與針對委內瑞拉的行動。由於部署時間過長，外界也開始質疑艦上逾5000名官兵的士氣，以及這艘戰艦的整體戰備狀態。

美福特號航母「撤離戰區」返港！ 大火燒毀百床位、200人傷

▼全球最大航母「福特號」上月也發生火警。（圖／路透）