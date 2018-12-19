柯文哲4年前貼文自打臉　網酸爆「人家閉門審查你還去鬧」

▲柯文哲4年前在立院外抗議服貿。（圖／翻攝柯文哲臉書）



政治中心／綜合報導

行政院前院長江宜樺18日赴台大社科院演講，遭到群眾質疑，太陽花學運時為何下令驅逐佔領行政院的學生，最後演講並未完成先行離去。對此，台北市長柯文哲19日表示，人家在上課你去鬧，未料，有網友翻出柯文哲2014年3月18日的臉書貼文，直指柯文哲打臉自己，「人家閉門審查你還去鬧」。

大批網友朝聖揶揄，「是我看錯什麼嗎⋯⋯」、「白色海豚不要鬧好不好」、「阿北哩馬拜偷～」、「我是高傲不是笨」、「白色牆頭草，風吹兩面倒」、「人家開會你去鬧」、「再次朝聖」、「打臉自己」、「柯市長示範抗議的SOP！」

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

柯文哲在4年前分享一張自己拿著「拒絕服貿闖關」牌子的照片，他指出，國民黨不顧去年朝野黨團協商「逐條、逐項審查表決」的決議，強行宣布服貿協議「視為已審查」、送交院會存查。

柯文哲說，國民黨此舉已違反這個國家的人民所珍惜的民主、法治原則。無論你是否贊成、甚至還不了解服貿協議的內容，對於這樣戕害程序正義的行為，都應該大聲地向這個政府表達：你們做錯了，「今天，我跟隨公民團體的腳步，在立法院群賢樓旁表達這樣的心聲。這是一個公民的聲音，而這個國家需要傾聽公民的聲音。」

如今柯文哲面對江宜樺遭到抗議一事，他表示，抗議也要有SOP，那比較類似閉門上課，「人家是類似政治系上課，你去鬧…，哇，你問我的話…，還是那句話，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍，所以我還是覺得普世價值在台灣還是要能落實。」



