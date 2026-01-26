假日下田拔蘿蔔　關山月眉里邀里民與社福團體共享農村樂

▲台東關山月眉里拔蘿蔔成年度盛事。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮月眉里一處水稻田於25日上午熱鬧非凡，原來是里長兩個月前播種栽種的蘿蔔成熟，特別開放提供里民及社福團體下田體驗採摘樂趣。活動吸引不少大人與小朋友參與，眾人在田間歡笑連連，中午更齊聚品嚐別具風味的田間料理，為假日增添溫馨回憶。

月眉里長黎光祥表示，每年二期稻作收割後，便會在約一甲地的田區撒下蘿蔔種子，待成熟後開放里民與受邀團體體驗採收。這項活動已持續舉辦五年，逐漸成為月眉里年度的重要社區活動，也成為里民引頸期盼的相聚時刻。今年更有長年旅居國外的里民專程返鄉參加，其中定居英國的徐姓里民，也把拔蘿蔔視為與母親的年度約會，藉此回味童年農村生活。

活動當天上午，會場搭起大型帳篷，媽媽志工們在炊煮設備就定位後，便開始忙碌準備中午的料理。黎光祥指出，活動除邀請里民參與外，也希望透過下田體驗促進社會關懷，因此每年都會邀請社福團體共襄盛舉。今年除邀請東海岸成功鎮社區外，也首次邀請失親基金會的孩子們，讓他們實際感受農作採收的樂趣。

拔蘿蔔活動開始前，參與民眾先行集合拍照「點名」，台東縣議員陳宏宗秘書周福安亦受邀到場，與里民一同感受社區活動的熱鬧氣氛。隨著鞭炮聲響起，田間此起彼落的歡笑聲隨即展開。黎光祥表示，今年配合月底鎮公所舉辦的「千人拔蘿蔔」活動，特別將原本六十天的生長期稍作提前，所幸天氣配合良好，讓月眉里民能在不擁擠的環境中，悠閒享受難得的假日農村時光。