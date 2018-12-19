「萬里無雲萬里天」寄語兩岸　上海贈禮藏玄機周波 ：後面再揭密

▲雙城論壇歡迎晚宴，上海市副市長周波贈送紀念品予台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇明天登場，北市府今晚於圓山大飯店舉行歡迎晚宴，台北市長柯文哲和上海市副市長周波互相贈禮，其中上海方禮品是一幅「千江有水千江月 萬里無雲萬里天」的書法條幅，周波下午受訪時透露，禮品的寓意就是「晴空萬里，心繫兩岸」，但具體要怎麼做，他微笑表示，「我們後面再揭密吧」。

本屆雙城論壇於九合一大選後順利舉辦，以「循環經濟」為主軸，聚焦「永續的城市、永續的發展」，將就公共住宅、都市更新以及大健康、文化、環保等面向進行分論壇，並簽署三項合作協議，上海有135人訪台，台北則有250位產官學界代表與會，出席人數為歷屆之最，周波亦為柯任內訪台層級最高的上海官員。

▲雙城論壇圓山飯店桌菜菜色。（圖／記者林敬旻攝）

由於是選舉綠營慘敗後，首個成功舉辦的兩岸城市交流活動，台北、上海兩方對於兩岸關係的論述廣受討論，在晚宴致詞時除了柯文哲和周波同提「兩岸一家親」，柯文哲並強調「五個互相」外，上海方贈禮寓意特別受到關注。

根據上海市提供資料，禮品上題字「千江有水千江月 萬里無雲萬里天」出自宋代禪僧雷庵正受《嘉泰普燈錄卷十八》，是境界極高的佛家偈語。「晴空萬里，自然總是青天」。寓意只要心繫兩岸，就一定會晴空萬里；此外，台灣也有一部當代經典文學作品引用了該偈語—《千江有水千江月》，30年來感動了兩岸無數青年男女。

在今天下午參訪台達電時，周波回應記者提問特別透露，這幅書法條幅是上海市政府同事的創作，主要的寓意就是「晴空萬里，心繫兩岸」。他說，我們希望「這樣有意義的一個條幅，就是加深我們兩地的相互了解，促進兩地的交流合作」。

但對於具體要怎麼合作，周波語帶玄機的微笑表示，「那具體什麼事，最後還是留給這個，我們後面再揭密吧」。

▼對於如何落實贈品寓意，周波下午受訪時微笑表示，我們後面再揭密。（圖／記者屠惠剛攝）





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