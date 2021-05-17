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全台疫情懶人包！亞東醫院8人確診、台中小六女足跡曝光

▲▼剝皮寮快篩站16日等待篩檢的民眾。（圖／記者游宗樺攝）

▲剝皮寮快篩站。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，《ETtoday新聞雲》整理出近日全台確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

亞東醫院爆院內感染「8人確診」　急診收住院個案去過萬華茶藝館

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新北市板橋亞東醫院爆出「院內感染」，住院病患與看護確診。亞東醫院證實，本院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案。

不斷更新／上市公司員工染疫　iPhone供應鏈和碩1名員工確診

上市公司頻傳員工染疫，除先前爆出的股王大立光、印刷電路板大廠敬鵬、金控股龍頭富邦金外，蘋果iPhone組裝廠和碩傳出有員工確診，和碩發聲明表示，員工要出差而去醫院採檢，而被通知陽性反應，和碩表示，為了預防起見，於週日晚間九時起，各處辦公大樓已展開消毒。

台藝大1學生確診！全校師生自主監測

國立台灣藝術大學防疫核心小組發布緊急公告，表示校方在16日晚間7時40分接獲新北市衛生局通報，在同日發表的206例本土確診案例中，有1例為該校學生。隨後台藝大校長陳志誠公開一封給全校師生的信，內容提到，確診學生已經依照防疫規定進行隔離治療，校方後續也會展開一系列的防疫機制，例如強化全校消毒作業等等，「防疫視同作戰，校長在這裡懇請大家，在此嚴峻時刻請不要恐慌，一定要提高警覺。」

中華郵政快篩陽性員工　去萬華3天後爆症狀

中華郵政昨（16）日證實總公司有辦公室同仁快篩陽性，據了解，該名同仁是總公司內勤，但也是工會幹部，因此，他接觸對象、足跡跟一般職員比起來都更多、更廣。今傳出該同仁有出席5/10郵局辦在國軍英雄館的全國性表揚大會，當天包含交通部長王國材、勞動部長許銘春都有出席，會後還有餐敘，引發恐慌。據最新了解，該員5/10晚宴結束後有與工會人員前往萬華地區，5/13出現症狀，5/15快篩陽性。

▲▼桃市府公布確診足跡。（圖／桃市府提供）

▲桃市府公布確診足跡。（圖／桃市府提供）

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢　還搭937公車到圓山

桃園市前兩日一共出現4起確診案例，分別為1471、、1472、1516、1517，而市府17日也公布足跡，其中1471為某大學生，5月8日、9日跟奶奶到南部敬香後，9號回到桃園曾去桃園站前薄多義，另外龜山中興路上的雞蛋糕和丼飯個案皆是外帶、5月13日下午到過平鎮區東安國中外的攤集區等。

新竹3確診者「完整疫調」足跡表公布　曾搭高鐵到台北

縣長楊文科在臉書表示，本次3例新竹縣個案，分別居住在竹北市、湖口鄉及芎林鄉，因3例確診案於新竹縣內 「皆未涉足公共場所」，為避免民眾恐慌，衛生局與警政單位合作下完成詳細的疫調，相關疫情調查如下圖：

▲距離9.5小時！新竹縣府公布3確診完整疫調　強調：皆未涉足公共場所。（圖／新竹縣長楊文科臉書）

▲新竹縣府公布3確診完整疫調　強調：皆未涉足公共場所。（圖／新竹縣長楊文科臉書）

台中重慶國小確診女童足跡曝！　跟阿嬤參加進香團雙雙染疫

台中市政府16日晚間表示，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生明日起至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，而確診小六女童足跡也公布了，初步調查原因為跟著外婆參加進香團，因進香團有人確診，外婆跟小女童獲悉後就前往醫院篩檢，兩人驗出陽性，女童母親則是陰性。不過也因為女童在校期間都沒有戴口罩，因此也希望重慶國小同學都可以自主健康管理，若有異狀務必要及時提出。

彰化衛生局曝「3確診家族」活動足跡　匡列1300人緊急篩檢

彰化縣政府16日晚間緊急發布，匡列1300人的快速篩檢動員令，衛生局隨後也公布了確診個案足跡，包含葡萄家族、刮痧家族及萬華家族的確診者，其中葡萄家族一名確診者8日曾經到花壇鄉全國麗園飯店參加喜宴，光同桌10人就有3人驗出陽性。

▲▼ 彰泰國中2學生確診，宣布停課。（圖／彰化縣政府）

▲彰泰國中2學生確診，宣布停課。（圖／彰化縣政府）

彰化彰泰國中2學生確診！校方宣布停課

彰化縣彰泰國中有兩名學生確診，彰化縣長王惠美表示，將依據教育部「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準說明」，全校師生自5月17日起停課停班14日，預計停課至5月30日止，改採線上教學等方式辦理。

ET快訊
快訊／新北市府員工傳確診　侯友宜證實「有1個個案」
快訊／社區有10％被感染　柯文哲：今天確診數大概比昨天高
全台「學校停課」懶人包！雙北停課至5/28　公私立托幼全停
快訊／雙北明起高中職以下停課　家長可請「防疫照顧假」
LIVE／雙北停課到5/28　柯文哲親上火線說明
快訊／雙北宣布：停課至5月28日
LIVE／疫情狂燒「國中小停課」？　侯友宜最新說明
獨／確診男做筆錄3小時！1警慘隔離　萬華分局急大消毒
板橋男發燒昏倒路旁「竟是隔離失聯者」！2警助送醫嚇壞
快訊／開第一槍！高市宣布：高中以下可不到校上課
桃園確診足跡公布！去過全聯、家樂福　還搭937公車到圓山
快訊／亞東醫院「住院病人+看護」8人確診！　陳時中下午2時說
快訊／基隆市宣布了！　明起國三、高三生停課

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