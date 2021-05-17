亞東醫院爆院內感染「8人確診」　急診收住院個案去過萬華茶藝館

記者嚴云岑、陳雕文、黃宥寧、羅婉庭／台北報導

新北市板橋亞東醫院爆出「院內感染」，傳住院病患與看護共8人確診。亞東醫院證實，本院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案。

▲亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

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亞東醫院護理師向《ETtoday新聞雲》投訴，6名因慢性病住院的病人與2名看護陸續確診，曾與確診個案接觸的29護理師統一接受採檢，並於醫院內隔離觀察。

據透露，原本是健保房中間床的病患於12日先確診，而旁邊兩床病患先後進行採檢，分別得到二採、三採轉陽性確診的結果，而照顧該房病患的2名看護（一名台籍，另一名為越籍）也確診，整間健保房淪陷。

亞東醫院上午坦言有住院病患確診，為5月10日由急診的新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

院方表示，目前累積已有7位陽性個案，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

因應院內的病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，亞東醫院也祭出9點因應措施，分別為：

1. 門診降載，以Line、簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查

2. 住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢

3. 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢

4. 對住院病人擴大篩檢

5. 8D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐

6. 全院醫護防護升級，注射疫苗

7. 院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢

8. 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排

9. 緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍