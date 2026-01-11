　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026開局就穩了！「4星座」1月財運旺到爆　45天內吸金致富

艾菲爾老師點出4個星座未來45天財運非常好。（示意圖／侯世駿攝）

▲艾菲爾老師點出4個星座未來45天財運非常好。（示意圖／CTWANT）

圖／CTWANT

2026年1月星象有極罕見的狀況，塔羅牌老師艾菲爾表示，象徵行動力的火星遇到象徵價值的金星，加上彗星近日帶來的劇烈能量波動，宇宙正推動一場「財富維度」的集體躍遷。艾菲爾老師指出，這不單是一次運氣提升，更是關於「野心」的深度喚醒。

當彗星出現往往象徵舊秩序的崩塌與新機遇的降臨，艾菲爾老師解釋，它像一把燃燒的火炬，照亮了我們過去不敢窺視的物質渴望；對於某些星座而言，這股能量將轉化為敏銳的商機嗅覺與破釜沉舟的執行力。

另外，有些人將發現，關於金錢的限制性信念正在瓦解，取而代之的是一種「我值得擁有更多」的篤定感；這是一個從「生存」轉向「豐盛」的關鍵節點，財富不再只是帳面上的數字，而是支撐你實現夢想的燃料。

艾菲爾老師提醒，請跟隨這股星際推力，在未來45天內，大膽地向宇宙遞交你的致富清單。請同時參考太陽、上升星座。

●天蠍座

天蠍座本月彷彿擁有一雙能看透資本迷霧的「鷹眼」。在金火合相的催化下，你對數字與風險的敏感度達到了年度巔峰。這份財富好運並非來自辛苦的體力勞動，而是一種近乎神啟的「精準判斷」。故事可能發生在某個深夜，當你翻閱著枯燥的財報或觀察市場走勢時，一個靈光乍現的念頭會緊緊抓住你。你會發現，那些隱藏在保險、稅務、或是遺產分配中的細微紅利，正悄悄向你招手。

這是一個極適合進行「深度佈局」的時刻，你不再滿足於小打小鬧，而是開始思考如何利用槓桿或資源整合來放大資產。請信任你那股近乎玄學的直覺，當你感受到某個投資專案在「跳動」時，那就是財富敲門的聲音。這段時間，偏財運勢如破竹，只要能克服內心的多疑，大膽出手，你將在眾人皆醉時獨自收割那份豐厚的沉默紅利。

●金牛座

對於一直默默耕耘的金牛座來說，2026年的開端是宇宙給予你的「遲來正義」。金星作為你的守護星，與火星的合相為你鍍上了一層不容忽視的光芒。在職場上，你過去那種「慢工出細活」的專業素養，終於遇到了一個能識貨的人。可能是某次專案報告，或是一個臨時救場的關鍵時刻，你展現出的專業深度讓合作方驚歎。

這是一個談判薪酬、調高報價的黃金視窗。故事的走向會讓你從「被挑選」轉向「挑選人」，當獵頭的邀約或客戶的追加預算擺在面前時，你開始意識到自己真正的市場價值。不要羞於談錢，更不要因為謙遜而折價。你正在經歷一場「價值重塑」，這份財富來自於你扎實的地基。當你挺直脊樑，開出那個讓你心動的數字時，你會發現世界正忙著點頭，為你的每一分才華支付對等的尊嚴。

●雙子座

雙子座的財富基因在彗星的助燃下，正處於一種「高頻爆發」的狀態。你那天生跳躍的思維，在這個月將成為最值錢的資產。這段時間，你的財富密碼往往藏在那些「隨口說說」的閒聊裡。故事場景可能是在與朋友的下午茶、或是在社群媒體上的隨手回覆，你的一個創意、一種新型的服務模式、甚至是對某個產品的改良想法，會突然引起有心人的注意。這就是所謂的「斜杠商機」，讓你意識到賺錢原來可以這麼有趣且輕盈。

不要讓這些靈感流失，建議你隨身攜帶筆記，捕捉每一道閃電般的火花。你會發現，原來自己腦袋裡裝的不只是瑣事，而是一座待開發的金礦。這45天內，透過資訊差與社交力的結合，你極有可能開啟一條全新的收入副業，讓金錢以你最喜歡的、充滿變化與驚喜的方式滾滾而來。

●處女座

處女座在財富野心的表現上，展現出一種令人敬畏的「清醒」。當別人都在盲目追逐高回報時，你受彗星能量啟發，開啟了最強大的財務掃描模式。你開始意識到，財富的增長往往始於「止損」，像是你對帳單的一次深度審視，你將以手術刀般的精準，切斷那些隱藏在自動扣款、無效社交與情緒化消費中的開銷黑洞。

這不只是省錢，而是一場對生活主控權的奪回。你發現，當那些消耗性能量被清空後，你的財務池塘開始重新蓄水。這種「精算後的富足」讓你感到前所未有的安穩。更棒的是，因為你理清了財務混亂，原本模糊的投資視野也變得清晰，你將能把資金精准地投入到真正能產生複利的項目中。這是一場「反敗為勝」的戰役，你的財富增長不是靠運氣，而是靠那份無人能及的自律與對細節的極致掌控。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

猴子抱娃蹲售票處「監督」賣票！呆萌畫面爆紅　景區笑回：看牠們心情
新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困　下秒遭卡車追撞慘死
原始連結

要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

嘴巴不小心縫反！陸「哭哭馬」玩偶爆紅

嘴巴不小心縫反！陸「哭哭馬」玩偶爆紅

大陸浙江一款馬年玩偶因微笑嘴巴被縫反意外爆紅，不少網友看到後紛紛下單購買，直呼「笑笑馬」變成「哭哭馬」，面對暴增的訂單，業者也緊急開了10幾條生產線，並表示「哭哭馬」不會因為爆紅而漲價。

緊急尋人！「頭獎800萬」沒人領　期限只到明天

緊急尋人！「頭獎800萬」沒人領　期限只到明天

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

55歲男不菸不酒還少鹽！飲食1習慣卻害腎臟如80歲

55歲男不菸不酒還少鹽！飲食1習慣卻害腎臟如80歲

每天喝拿鐵！他皮膚癢、狂冒痘　醫揭2大雷區

每天喝拿鐵！他皮膚癢、狂冒痘　醫揭2大雷區

艾菲爾4星座周刊王

