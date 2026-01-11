下個月要過年！他愣「沒有年味」爆共鳴：好久沒聽到東東嗆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

下個月就要迎接農曆新年，就有網友感嘆，現在過年越來越「沒有年味」，以前連去個大賣場都會聽到循環播放的恭喜發財、新年快樂歌曲，整個氣氛熱熱鬧鬧。現在每逢過年，一堆人直接出國，反而是機場擠爆，貼文引發討論。

該名網友在PTT的Gossiping板發文問卦「現在過年越來越沒有年味了？」他提到，過去過年時，不只商場充滿應景音樂，親戚之間也會彼此拜年、串門子，「不同輩的也會有來往」，整個年節氛圍相當濃厚。但近年來卻明顯改變，過年期間不少人選擇出國旅遊，新聞版面也幾乎都被機場人潮洗版，讓他感嘆時代似乎真的不一樣了。

「沒年味」爆共鳴 大票分析關鍵

貼文曝光後，許多人也狂點頭，就有網友分析是生活型態改變了，「以前只有過年才有大餐、才有新衣服，現在隨時都能吃、都能買，自然就沒感覺」、「現在日常生活壓力就很大，過年還要被問東問西更煩」、「好久沒聽到東東嗆。」

也有人直言，過年早就變成單純長假，「能出國當然出國」、「輪班過年加班還有加倍薪水比較實在。」不少網友也直接吐槽。年味早就消失很久，「沒年味這件事已經講超過十年了」、「年味是小孩才會有的感覺。」

還有人認為是人口結構改變，「長輩過世、兄弟姊妹分家，過年自然就淡了」、「現在生得少，親戚一年比一年少。」也有網友直呼，「有錢天天都是過年」、「過年還要加班，過個什麼年」、「那些過年歌一首比一首尷尬，聽了頭皮發麻。」