只有台灣有賣！「行李箱塞爆1物」一票人點頭：日本的超難用

網搜小組／劉維榛報導

日本沒有賣！一名男網友笑稱，每次返台都會扛滿「好市多三層衛生紙」，引爆全場共鳴，「日本衛生紙史上最難用」、「衛生紙薄到...上大號都覺得手指很危險」。更有網友直呼，日本幾乎買不到抽取式衛生紙和3M牙線棒，「看到3M牙線棒就知道是台灣人！」兩大民生神器被封為返日必帶物。

日本衛生紙超薄 網怨：史上最難用

一票台人也認證，「必須帶！日本衛生紙真的薄到不行」、「前年去美國找朋友，問他需不需要幫忙帶些什麼家鄉味，對方點了這一箱（厚衛生紙＋衛生棉），還以為我要去什麼第三世界」、「帶了整個櫥櫃的衛生紙」、「日本的衛生紙是夜市撈金魚用的那種，上大號都覺得手指很危險」、「這次回去也要帶，日本衛生紙薄到擤鼻涕衛生紙都會破」、「日本衛生紙真的史上最難用，肯定他們的環保」、「我這次也帶了兩大串」、「我下次也要帶衛生紙！最近回台多次，已經不知道帶什麼的我，這次帶了8瓶全家古早味紅茶」。

也有人直呼，「日本好市多沒賣嗎」、「冷知識：日本幾乎買不到『抽取式』衛生紙跟牙線棒」、「我男友是帶3M的牙線棒」、「絕對要帶3M牙線棒，之前在宿舍看到就知道是台灣人，還有人會來跟我借」。

除了超厚衛生紙之外，過去也有網友分享，看到一位韓國遊客掃光架上的牙線棒，整個購物籃裝好裝滿。由於牙線棒對台灣人來說不過是再平凡不過的生活小物，這景象令人感到十分新奇。

日韓遊客必買！台灣牙線棒超耐用

底下引來其他網友解釋，「真的超級堅韌耐用，日韓的都只是一條線，用兩下就斷了，要送禮物給日本或韓國朋友，我也會買牙線棒」、「住日本的我告訴你，台灣牙線細又不易斷，每次回去台灣要掃貨帶的必需品」、「牙線棒真的只服3M的，我之前就想說為何日本不進口，有次去日本忘記帶牙線棒，買了當地的...用到很生氣，3M牙線棒台灣之光」。