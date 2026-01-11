陸男自帶近萬元「飛天茅台」宴客　服務生偷換成800元假酒

▲貴州茅台價格昂貴，市面上充斥不少假貨。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海閔行一名王先生日前帶著3瓶「飛天茅台」到餐廳宴請親友，但開席時卻發現，桌上擺的茅台似乎不是自己帶來的。王先生報警後，警方從監視畫面中確認，王先生準備的茅台，被服務生以網購的假茅台調包。

據陸媒報導，王先生自己準備了3瓶昂貴的「飛天茅台」到飯店宴請親友，可開席時，他卻發現餐桌上的3瓶茅台好像都不是自己帶來的，而先前包廂服務生上菜前多次動了這3瓶酒。

王先生越想越不對勁，決定報警，警方到場後立刻調閱監視畫面，服務生很快承認是自己用網購的假茅台，調包客人帶來的真茅台。

服務生供稱，她發現茅台後，趁沒人注意，將3瓶真茅台轉移到酒水車，隨後藉口離開至隔壁備菜間，取出提前藏好的3瓶假酒。

王先生說，他之所以發現了不對勁，是因為酒瓶上的生產日期、批次與自己帶來的酒完全不同，連酒瓶溫度都有差異。

服務生網購的假茅台，每瓶只要200、300元人民幣（約850至1200元新台幣），而電商平台上所販售的「飛天茅台」，一瓶定價為1999元人民幣（約8500元新台幣），價格相差約10倍。

目前，服務生因涉嫌盜竊罪已被警方依法採取刑事強制措施。

