伏見稻荷大社竹林慘遭破壞！遊客刻字「到此一遊」　地主心碎震怒

▲日本京都市的伏見稻荷大社。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本京都知名觀光景點伏見稻荷大社周邊，近日驚傳竹林遭遊客以尖銳物品塗鴉破壞，至少數百棵竹子被刻字毀損，引發當地居民與地主強烈不滿。由於該區多屬私人土地，行政單位難以直接介入修復或砍伐，相關對策進展有限，也讓竹林保護問題再度浮上檯面。

根據日媒《產經新聞》報導，遭破壞的地點主要集中在通往伏見稻荷大社本殿的登山步道沿線。該步道不僅是京都府內知名健行路線之一，也連接熱門景點「千本鳥居」，長年吸引大量日本國內與海外觀光客前往，人潮眾多。

報導指出，竹幹上的塗鴉多疑似以金屬或石頭等堅硬物品刻畫而成，內容多為英文字母縮寫，也可見疑似紀錄到訪年份的西元數字。此外，刻字語言相當多樣，包含英文、韓文、中文，甚至也有日文塗鴉，顯示破壞行為並非單一族群所為。

家族世代擁有竹林土地的79歲地主中村晃，對此表達強烈憤怒。他指出，竹林周邊已設置圍籬，卻仍屢遭闖入破壞，「只能認為是有人刻意進入塗鴉，甚至還有人亂丟垃圾」。他直言，若情況持續惡化，將不得不向警方求助。

中村晃透露，相關破壞行為在新冠疫情趨緩、觀光人潮回流後，於數年前開始明顯增加。他也擔心，若塗鴉行為放任不管，不僅會引發模仿效應，受傷的竹子還可能因此枯死、倒塌，對遊客安全造成風險。

類似情況也出現在京都市右京區嵯峨嵐山著名景點「竹林小徑」。該地區被列為歷史風土特別保存區，市府去年調查確認約350棵竹子遭塗鴉破壞，地方自治會已為防止倒塌而砍伐部分竹林。