桃園公布確診9人足跡：全聯、爭鮮...　6人有萬華活動／接觸史

▲桃園公布確診9案例足跡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情急遽升溫，桃園市政府17日起擴大採檢增設3個採檢站，並於每日下午3點公布疫調與疫情對策。市府新聞處長詹賀舜指出，依據中央疫情指揮中心公布，桃園市確診案例有10例，其中有一例1842是從台北轉過來的，但由目前初部疫調資料，他近期並沒有來桃園，也沒有住桃園，原則上戶籍在桃園的足跡有9例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹賀舜說，案1876、1877、2012、2013是個別個案，案1878、1879、1880他們是一家人，2014和2015也是一家人，有關感染源部份，9例確診個案中，年齡介於7歲至70歲多歲之間，有6例有萬華活動或接觸史，1例為台北某工地陽性個案接觸者轉陽，2例感染源不明，尚持續疫調中。此外，今日確診案例包含蘆竹區南崁國中、龜山區南美國小學生，市府已採取高標準防疫對策，全校停課兩週至5月30日。

而經初步疫調結果，相關足跡涉及桃園、龜山以及蘆竹等地區，包括5月12日（三）中午曾至爭鮮壽司桃園店（桃園市桃園區復興路81號）；5月13日（四）中午及傍晚分別至食為天（桃園市龜山區中興路337號）以及外帶四海遊龍（桃園市蘆竹區南崁路376號），晚間21:00至全聯桃園福元店（桃園市桃園區大業路1段136號），後續如有更新確診者足跡，市府將即時公布。

▶東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入 半夜終於不用起床打蚊子