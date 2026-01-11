　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鐵馬37區最後一哩路湧3萬人　王世堅現身力挺陳亭妃：沒有遊覽車只有人民

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃「女力市長・鐵馬精神」行動，11日下午迎來最關鍵、也最感動的時刻—「鐵馬37區・前進市政府」最後一哩路，歷經11天、踏遍大台南37區，累計騎乘超過500公里，陳亭妃以一步一腳印的方式，用鐵馬串起民意，用行動回應期待，將一路累積的正能量，全部帶回台南市政府。

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

這場原本預期溫馨的行動，卻意外湧入超過3萬名支持者自發到場，從四面八方匯集而來。現場沒有任何遊覽車，只有人民的力量，支持者胸前紛紛別上象徵信任與陪伴的「勳章」，陪伴陳亭妃走完最重要的一哩路，氣勢震撼、情感滿溢，不少民眾感動落淚，齊聲為她加油打氣。

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

活動最高潮出現在立法委員王世堅於南島路驚喜現身，瞬間引爆全場，被外界形容為「扶龍王來了」。王世堅不僅以行動力挺，更當場獻聲高唱代表作，原音重現「從從容容、游刃有餘，實實在在、堅定挺妃」，全場歡聲雷動，氣氛沸騰到最高點。

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

王世堅先前也特別贈送陳亭妃一枚巨大的「勳章」，象徵她從政27年來，面對抹黑、攻擊與不實指控，始終選擇承擔、堅持、前行。他動情表示：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃胸前的勳章。」政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能撐住、能不能承受，這段話也讓「勳章說」成為37區鐵馬行最具力量的象徵。

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，自己沒有龐大的資源，只能靠人民做最堅強的後盾，今天現場沒有任何一台遊覽車，正是人民自發力量最真實的展現。她強調，台南是一座充滿歷史、人情味與溫度的城市，「行動政府不是口號，而是一段段實實在在走過的路。」她感謝37區鄉親一路相挺，讓她在最重要的一哩路上，一點也不孤單。

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

面對民進黨台南市長初選進入最後關鍵階段，陳亭妃也誠摯向市民懇託，請大家在1月12、13、14日守住電話，用人民的力量守護民主、守護陳亭妃。她表示，這條鐵馬路不只是一趟行程，更是一場凝聚信任、勇氣與希望的旅程，期待民主聖地台南，能迎來400年來第一位女力市長，為台南寫下嶄新的歷史篇章。

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

CNBLUE容和 x Apink恩地　釜山 Line夢幻連動！

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

長照升級　嘉義六腳長照機構工程啟動

更多熱門

相關新聞

鐵馬37區行動迎最終章　陳亭妃：謝謝鄉親陪我走完最關鍵一哩路

鐵馬37區行動迎最終章　陳亭妃：謝謝鄉親陪我走完最關鍵一哩路

民進黨台南市長初選進入白熱化階段，立委陳亭妃11日上午完成「鐵馬37區・前進市政府」行動最終章，鐵馬車隊回到她政治成長的起點—安南區、北區與中西區。這不僅是一趟路線上的回程，更象徵她從基層出發、一步一腳印走到今天，將多年累積的政治能量正式匯流，邁向市政挑戰。

回到大北門故鄉陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

回到大北門故鄉陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

關鍵字：

鐵馬.王世堅陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面