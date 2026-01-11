鐵馬37區最後一哩路湧3萬人　王世堅現身力挺陳亭妃：沒有遊覽車只有人民

▲陳亭妃「鐵馬37區・前進市政府」11日收官，超過3萬名支持者自發到場陪伴走完最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃「女力市長・鐵馬精神」行動，11日下午迎來最關鍵、也最感動的時刻—「鐵馬37區・前進市政府」最後一哩路，歷經11天、踏遍大台南37區，累計騎乘超過500公里，陳亭妃以一步一腳印的方式，用鐵馬串起民意，用行動回應期待，將一路累積的正能量，全部帶回台南市政府。

這場原本預期溫馨的行動，卻意外湧入超過3萬名支持者自發到場，從四面八方匯集而來。現場沒有任何遊覽車，只有人民的力量，支持者胸前紛紛別上象徵信任與陪伴的「勳章」，陪伴陳亭妃走完最重要的一哩路，氣勢震撼、情感滿溢，不少民眾感動落淚，齊聲為她加油打氣。

活動最高潮出現在立法委員王世堅於南島路驚喜現身，瞬間引爆全場，被外界形容為「扶龍王來了」。王世堅不僅以行動力挺，更當場獻聲高唱代表作，原音重現「從從容容、游刃有餘，實實在在、堅定挺妃」，全場歡聲雷動，氣氛沸騰到最高點。

王世堅先前也特別贈送陳亭妃一枚巨大的「勳章」，象徵她從政27年來，面對抹黑、攻擊與不實指控，始終選擇承擔、堅持、前行。他動情表示：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃胸前的勳章。」政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能撐住、能不能承受，這段話也讓「勳章說」成為37區鐵馬行最具力量的象徵。

陳亭妃表示，自己沒有龐大的資源，只能靠人民做最堅強的後盾，今天現場沒有任何一台遊覽車，正是人民自發力量最真實的展現。她強調，台南是一座充滿歷史、人情味與溫度的城市，「行動政府不是口號，而是一段段實實在在走過的路。」她感謝37區鄉親一路相挺，讓她在最重要的一哩路上，一點也不孤單。

面對民進黨台南市長初選進入最後關鍵階段，陳亭妃也誠摯向市民懇託，請大家在1月12、13、14日守住電話，用人民的力量守護民主、守護陳亭妃。她表示，這條鐵馬路不只是一趟行程，更是一場凝聚信任、勇氣與希望的旅程，期待民主聖地台南，能迎來400年來第一位女力市長，為台南寫下嶄新的歷史篇章。