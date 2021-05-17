快訊／基隆市公布確診者足跡！曾去過「西門町唐吉軻德」

▲確診足跡曾到過西門町唐吉軻德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳韻如／基隆報導

本土疫情大爆發！指揮中心17日宣布，新增333例本土案例，其中6例在基隆，且有5例曾到過北市萬華，另有一例為銘傳女大生。對此，基隆市府也公布足跡，其中一名確診者曾到過西門町唐吉軻德，另外，市長林右昌也宣布，基隆市內所有知名景點即日起關閉至6月8日。

林右昌17日下午公布確診6案的初步活動史，其中1824案是50多歲的男性，多數時間都待在家中，在5月11日下午2時跟3名友人到萬華茶室消費，跟萬華群聚案件有關。1825案是1217案的姐姐，與萬華群聚案有關，接觸者跟1217案有高度重疊。1826案是1554案的母親，同樣有萬華的旅遊史，在5月12日的中午12時到下午1時45分左右，跟親人到萬華某家韓式烤肉店用餐、同日下午1時45分到2時半，跟朋友去逛唐吉軻德賣場，目前還在持續進行疫調中。

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另外，1944案是今早通報銘傳大學學生的接觸者，是女性的大學生，5月15日由家長開車從桃園接回基隆接受檢查後確診並收治，也在持續的疫調中；1945案跟1946案是有親密關係的男女朋友，自述跟萬華茶藝店的群聚有關，目前也在疫調當中。以上6案基本上都有明確的傳染來源，目前繼續保持調查並進行釐清。

此外，林右昌也宣布，現在防疫優先，基隆市相關景點包括大武崙沙灘、和平島公園、海興游泳池以及情人湖公園等，將關閉到6月8日，外木山海岸的餐車跟咖啡車，將要求取消坐位，一律採取外帶方式。