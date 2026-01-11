　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

濟州空難「機師生前75秒對話」曝！他痛苦悶哼　遭5萬隻鳥擊墜機

▲▼南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

▲濟州航空黑盒子內容曝光。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日發生179死墜機慘劇，最新公開的黑盒子錄音揭露驚人細節。事故發生當下，機師在遭遇大規模鳥擊後，短短75秒內依照標準程序啟動緊急應變，卻仍無法挽回悲劇。南韓國會議員10日公布調查資料，完整還原機師在生死關頭的對話紀錄。

8時58分11秒 副機師驚呼發現鳥群

根據KOREA WAVE報導，南韓國會「12月29日客機慘案真相國政調查特別委員會」成員、在野黨國民力量議員金素喜10日公布航空鐵道事故調查委員會聽證資料，其中包含事故當下駕駛間的對話內容。

調查報告針對失事原因進行多面向分析，包含鳥類、導航設施、機體、引擎、飛航作業及人為因素等項目。其中「人為因素」部分包括記錄飛行員在事故發生前後的 75 秒對話錄音。

濟州空難事發當天上午8時58分11秒，副機師突然大喊「鳥（Bird）！下面有超級多鳥！」率先發現異常。調查單位猜測，當時逼近跑道的鳥群數量高達5萬隻，規模相當驚人。僅僅9秒後，機長立即決定放棄降落，在8時58分20秒發出「重飛（Go around）」指令。

▲▼調查團隊在濟州航空失事客機的引擎裡發現羽毛。（圖／達志影像／newscom）

▲調查團隊在濟州航空失事客機的引擎裡發現羽毛。（圖／達志影像／newscom）

撞擊瞬間機長發出痛苦悶哼

然而災難來得太快，8時58分26秒，黑盒子清楚記錄下「砰」的撞擊巨響，伴隨著機長短促的痛苦悶哼聲。鳥群衝撞引擎造成立即性的嚴重損害，飛機動力驟降、機鼻下沉。

面對千鈞一髮的危機，2名飛行員在8時58分35秒通報「嚴重損壞（Severe damage）」，1秒後宣告啟動「緊急記憶項目（Memory Item）」程序。接下來的15秒內，機組人員展現專業訓練成果，快速將推力控制切換成手動模式、關閉其中一具引擎、啟動防火開關，完全按照緊急應變手冊執行每個步驟。

黑盒子停止運作宣告求生無望

儘管機師全力搶救，8時58分50秒，飛行資料記錄器與座艙語音記錄器雙雙停止運作，意味著飛機系統已遭受致命性破壞。

8時58分56秒，飛行員發出絕望的「Mayday」求救訊號。9時1分，失控的客機與塔台進行最後通聯，試圖緊急迫降跑道，但最終在9時2分撞上設置電波導航設備「定位器」的混凝土牆，機上181人僅2人奇蹟生還。

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲調查結果顯示，2名機師在遭遇鳥擊後，仍按照緊急應變手冊執行每個步驟。（圖／路透）

機場設施配置引發安全爭議

調查報告也針對定位器設置問題進行討論。依據機場安全標準第109條規定，精密進場跑道端240公尺內，除非飛航必要否則禁止設置設施。務安機場雖符合距離規範，但調查單位認定「飛航用途設施應採易碎材質、儘可能降低高度」的安全標準並未達標，堅固的混凝土結構在撞擊時形同致命障礙。

各方角力爭論責任歸屬

金素喜議員強調，「調查報告顯示這場悲劇需要全方位綜合檢討，不能把所有責任推給飛行員。國政調查特委會將深入審視調查結果，釐清相關人員該負的責任。」

罹難者家屬更激烈批評，「事故調查委員會企圖將責任轉嫁給已逝的機師，刻意淡化國土交通部在定位器設置上應承擔的責任」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

粉絲拱仔仔脫掉..言承旭：你們是對的　吳建豪薄紗炸胸肌「連阿信都脫了」XD

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

健康資訊遭質疑誤導　Google下架部分健康類「AI摘要」

【你看不到我】代步車改得像汽車...警面前公然違規

國際熱門新聞

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

川普對古巴下最後通牒：達成協議或付代價

美軍神秘武器？傳委國士兵吐血倒地

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

「物價怒火」引爆抗爭！伊朗至少192死

酒吧老闆認了！門被上鎖　多人倒地亡

川普想拿格陵蘭　德國副總理回擊

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

英男30年內逼女子「和100陌生男子上床」！

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

更多熱門

相關新聞

南韓人均GDP倒退0.3%　22年來首被台灣狠超

南韓人均GDP倒退0.3%　22年來首被台灣狠超

南韓去年人均GDP為3萬6107美元，較2024年的3萬6223美元下滑0.3%，呈現3年來首次倒退的趨勢。

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

吃到「雞屎」噁爆　他在蔘雞湯名店用餐崩潰

吃到「雞屎」噁爆　他在蔘雞湯名店用餐崩潰

即／日本岩手縣5.1地震！最大震度4

即／日本岩手縣5.1地震！最大震度4

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

關鍵字：

濟州空難黑盒子鳥擊飛行員日韓要聞空難

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今早事故　全線封閉

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

快訊／今晨7.4℃　下波轉雨時間曝

「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」

《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭

更多

最夯影音

更多
阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面