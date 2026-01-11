　
社會 社會焦點 保障人權

民調揭6成國人不願上戰場「警肩負作戰任務」　警政署急發聲明駁斥

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

10日有媒體報導，國人面對兩岸衝突時的參戰意願，並影射警察單位可能肩負軍事任務一事，警政署11日下午發布聲明嚴正澄清，強調相關說法與事實不符，也不符合台灣社會現況，呼籲外界勿以訛傳訛。

《中國時報》10日報導引用《遠見》雜誌民調，針對「若兩岸發生戰爭，是否願意讓自己或家人上戰場參戰」進行調查，結果顯示45.9%受訪者表示「很不願意」、18%「不太願意」，合計超過六成持否定態度；另有15%表示「很願意」、10%「有點願意」，另有10.9%為不知道或拒答。

對此警政署表示，相關報導嚴重扭曲國人對反侵略、防衛台灣的意願，並錯誤將「守護民主自由」的共識，惡意曲解為「上戰場參戰」，更不當影射警察機關具有軍事作戰任務，對此深表遺憾。

警政署指出，中華民國台灣自終止動員戡亂時期並實施總統直選以來，從未有發動境外戰爭的規劃或構想，國軍、警察、消防及海巡等單位的任務規劃，皆以防止境外敵對勢力侵擾、維持社會持續穩定運作為核心目標，並非對外作戰。

警政署進一步說明，保二總隊依法負責反滲透、反破壞、反突擊等治安維護工作，主要任務為守護關鍵基礎設施，防止不法行為危害國家重要運作，確保公共安全與社會秩序。保二總隊相關戰技訓練、警械與防護裝備，均參考先進民主國家的反恐警察標準，與軍隊任務有明顯區隔。

警政署重申，警察機關不隸屬軍事體系，任務定位清楚明確，僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護。未來也將持續秉持依法行政、專業分工與公開透明原則，向社會大眾清楚說明警察職責本質，並呼籲媒體報導應以事實為依據，避免不當揣測引發社會大眾恐慌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀

關鍵字：

警政署戰爭

