快訊／12縣市低溫特報「急凍跌破10度」　冷到明天上午

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（11日）下午4時33分針對12縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（12日）上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意；低溫區域【黃色燈號（寒冷）】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣等12縣市，預計影響時間將持續到12日上午10時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署