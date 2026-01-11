「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11日）下午率團赴華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談。此次閃電出訪在美時間不足24小時，黃國昌說，這次的安排雖然非常緊湊，但民眾黨一定要去，因為對台灣非常重要，所以週三返回台灣後將開記者會，跟大家報告訪美得到的資訊跟成果。有關此次交流費是民眾黨支出還是立法院？黃國昌說，是民眾黨自己出。

民眾黨11日中午12時半突發布媒體採通，預告黃國昌今下午將率候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇「閃電」出訪華府，並於下午5時半在桃園機場第二航廈出境大廳受訪。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

黃國昌在上述媒體聯訪時表示，這次他們4人到華府「閃電、精準」拜訪，行程緊湊，預估在華府當地時間清晨12時點落地，接著進行一整天的政府部門拜會，一直到12日下午結束後，晚上搭機返台 ，星期三（14日）清晨返抵國門。

黃國昌說，前往華府最主要目的是軍購跟高關稅議題，希望能有機會非常坦率、真誠，一方面從美方得到直接、可信賴的資訊，另外也會表達台灣人民在這些問題上共同關切的角度，不過參訪單位跟對象，基於跟美國彼此的互信、默契及國際外交禮儀，他這時候無法清楚詳細報告。

黃國昌表示，民眾黨一直支持國防自主跟強化台灣自我防衛能力 ，也要忠實反應台灣人民心聲及台灣人關切的事情，這是負責任的在野天職；但他比較意外的是，對美軍購這麼重要的議題，台灣人竟是去年11月底才藉由總統賴清德的投書美媒才得知，過去時間，民眾黨也非常希望政府能針對有關對美軍購部分，特別是1.25兆具體要買哪些東西、什麼時後交貨及相關條例審查時必要資訊，只是非常遺憾，至今除看到兩張A4紙、7個條文外，「能得到資訊少到我已經不知道該怎樣形容」。

針對有關高關稅議題，黃國昌指出，從去年四月，政府不斷告訴大家，台灣在談判協議的最優先清單，同年八月開始被課徵20%關稅再加上既有稅率，雖然賴政府告訴大家是暫時的，但現在已經2026年，因此民眾黨認為最好方式就是真誠、坦率交換意見，得到可信賴資訊，來協助政府來面對國內外眾多挑戰。

「資訊不能夠斷鏈，政務不能夠停歇，監督更是不可以停下任何的腳步。」黃國昌強調，這次的安排雖然非常緊湊，但民眾黨一定要去，因為對台灣非常重要，他也希望能趕快回第一線做該做事情，所以週三返回台灣後將開記者會，跟大家報告訪美得到的資訊跟成果。

對於此次出訪回台後是否改變民眾黨投票（1.24兆國防預算特別條例）意願，黃國昌說，這事情沒這麼單純，不要急，等他們從回台灣後，會進一步依照得到資訊，負責任跟大家報告。黃也說，民眾黨一直都支持強化台灣自我防衛能力，民眾黨前主席柯文哲競選2024總統時，是第一個提出國防預算達GDP 3%的候選人，但過去這段時間，看到相當多問題讓非常多台灣人關切，所以要怎樣強化國防的同時，也要能監督軍事採購，取得好的平衡點，這是民眾黨責無旁貸事情。

至於此次是受美邀請還是自行前往？黃國昌回應，民眾黨針對很多議題跟美方表達關切，也表達希望直接面談溝通，也感謝美國相關部門在假期做了非常多安排跟努力，很不容易才敲定行程，希望這次去能有好的收穫跟結果。另外，有關此次交流費是民眾黨支出還是立法院？黃國昌說，是民眾黨自己出。