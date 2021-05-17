快訊／新北蘆洲基層警員確診！派出所同仁、接觸民眾全匡列採檢

▲新北市警察局蘆洲分局。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

疫情持續升溫，新北市警局一名男性員警也確診新冠肺炎，據了解該名男警工作上需外出巡邏等勤務，近日發現有症狀，16日晚間採驗後確定感染新冠肺炎；對此新北市警局也證實確實有員警確診，為所屬蘆洲警分局五股地區的派出所員警，該派出所同仁遭匡列今日將前往分別採檢，詳情由中央疫情指揮中心公布。

新北市府傳出有府外員工確診，市長侯友宜17日證實確有此事，但該名員工並非在市府辦公，目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢。

據了解，確診者為蘆洲警分局五股地區的派出所員警，該派出所內目前已經全面消毒，所內同仁已遭匡列全面採檢、在家隔離當中，由分局各單位調派人力前往派出所支援，讓民眾仍能持續前往洽公報案；至於男警屬於外勤人員需接觸一般民眾，目前疫調人員已經盡可能匡列男警過往所接觸的民眾，就怕有所缺漏成為防疫破口。

對此局長黃宗仁表示：「我們現在所面臨的疫情非常嚴峻，新北八千兄弟姐妹及家人的健康與安全，才是所有新北市民的保障！因此我請大家一定要保護好自己及家人的安全」，並強調最高規格實施全面清消，並啟動應變機制，立即調派各單位警力支援該所轄區內相關勤務，絕不讓治安有空窗。

黃宗仁還說，同仁盡量減少辦公室等場所聊天交誼，如有需要應遵守5人以下規定，並保持安全社交距離；疫調為防疫工作關鍵應快速精準，如有警力不足應立即反映，由警察局行政科統一調度，如疫調過程遭遇困難，由警察局作為統一聯繫窗口協處，請同仁不必恐慌。

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