早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰！網喊識貨：是狠人

▲老闆賣了一年半，才發現烏龍麵竟然賠本在賣。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

創業誰沒踩過雷呢？一名店家驚呼，菜單加點烏龍麵賣15元，直到最近才發現成本是16元，等於賠本賣了一年半。文章一出，其他創業族也分享，像是外送抽成、退貨運費被坑等；但多數人安慰，「客人是為便宜烏龍麵來的，反而會多點其他餐賺回來」、「15元肯定吃爆啊」。

一名早餐店老闆在Threads發起「大家創業有沒有做過什麼蠢事」的話題，而他先分享，菜單上寫著加點一份烏龍麵15元，直到最近赫然發現成本竟要16元，而且是品質較好的讚岐烏龍麵，不僅沒賺錢，還賠本賣了一年半之久，讓老闆實在是哭笑不得。

文章引發討論，不少過來人也自嘲，「當初外送剛上線，不知道抽成%數，過年期間置頂廣告+折扣優惠+抽成，營業額15萬結果實際入帳4萬多而已還沒扣成本」、「以前擺夜市，跟廠商叫溏心蛋成本10幾元，然後我一顆賣客人10元」、「剛開始用蝦皮，以為買家退貨雙方都不用付運費，結果某天發現我已經傻傻代付1600多元的運費」、「餐點裡面有蕃茄，結果發現沒算到蕃茄的成本」。

「賠本賣」誤打誤撞行銷術 意外獲得客源



其他網友則安慰，「這可能是你創業唯一做對的事，好市多烤雞一樣的模式」、「往好處想，客人就是為了這個很便宜的烏龍麵才常來的，他們也不可能只有點一份15元烏龍麵」、「這就是你賣了一年半還存在的原因」、「這其實是一個好操作耶，會有人因為烏龍麵15元去買的，例如我」、「客人喜歡就好，會額外多買很多很多利潤高的」、「看到加烏龍麵要30、40元都買不下去，15肯定吃爆啊」、「賠本賣讚岐烏龍麵，是個狠人」、「讚岐烏龍麵就值得吃爆了，老闆識貨」。

其中有店家坦言，就是賠本賣來吸引客人上門用餐，「我們家虱目魚肚拿110元，只賣120元，就是賠錢搭配著賣，不會每樣餐點都賺錢」。