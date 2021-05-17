快訊／文化大學1學生驗出陽性確診！　全校緊急大消毒

▲文化大學有學生確診。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

文化大學今（17日）宣布，昨天晚上7點多，接獲衛生單位通報，有一名學生篩檢呈現陽性，現在學校已經進行全面大消毒。校長徐興慶表示，因此立即召開緊急應變會議，同時配合衛生單位進行必要防疫措施，包括今天上午進行全面消毒、掌握該生在校活動情形，並通知曾與該生有足跡重疊者須進行自主健康管理。

學校發出以下聲明：

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校長給全校師生的信：防疫不分你我攜手同心面對

各位教職員生以及家長，大家好。台灣面對新一波陡升疫情、全民攜手同心抗疫之時，也要向大家宣布一個消息：本校接獲衛生單位通知有一名學生篩檢呈陽性，雖然相關訊息仍未經中央防疫指揮中心公布，但基於保護全校師生健康，決定慎重因應。

本校於昨晚七時許接獲通報，因此立即召開緊急應變會議，同時配合衛生單位進行必要防疫措施，包括今天上午進行全面消毒、掌握該生在校活動情形，並通知曾與該生有足跡重疊者須進行自主健康管理。

本校校園持續一年多的「零缺口」防疫成果，來自於全校生的共同努力，如今得此消息，師生也不必過度驚慌。經查該名同學為通勤學生，並未住宿校內外宿舍，學校也已與該生取得聯繫，除掌握其在校內活動軌跡，並已陸續通知與該生足跡重疊的相關老師及同學，在家做好自主健康管理，請同學、老師及家長安心。

本校已於日前宣布從今天起進行遠距上課，為確保全校師生的學習環境安全無虞，今天將進行全校及宿舍大消毒。目前重點在於必須通知曾與該生足跡重疊的其他師生須進行自主健康管理，若未出現身體不適則進行自我健康監測，包括定時量體溫、戴口罩等，並盡可能不要外出；若出現身體不適，請立即聯絡衛生單位或撥打1922，以便安排就醫，請不要自行就醫。

在此呼籲全校師生，防疫不分你我，除了每個人在嚴峻的防疫期間應遵守政府相關規定，也期盼大家能適時給予進行檢疫隔離或是自主健康管理的師生加油打氣，讓全體華岡人攜手同心，共同面對這一波疫情的衝擊。

