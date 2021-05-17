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竹縣新增1例足跡曝　去養生館、千里福餐廳、KTV都沒戴口罩

▲竹縣17日本土新增1例　案1588弟弟：有去知名餐廳、賣場、KTV。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣長楊文科下午召開記者會說明今日確診疫調。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布，新增333例本土確診個案，其中本縣新增1例為案2010，為40多歲男性，是案1588的接觸者，也是案1588的弟弟，15日經匡列後居家隔離並安排採檢，昨（16）日確診。竹縣衛生局接獲訊息後即啟動疫調，初步掌握接觸者25人，已全數居家隔離及採檢。案2010的初步足跡都在新竹縣市，曾去過市場、餐廳和KTV，目前新竹縣轄內足跡點皆已派員完成消毒，竹市部分也已通報市衛生局處置。

▲竹縣17日本土新增1例　案1588弟弟：有去知名餐廳、賣場、KTV。（圖／記者陳凱力翻攝）

今日下午新竹縣長楊文科親自召開記者會說明該案公共場所活動史。根據疫調結果，案2010確診前7天的足跡如下：

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5/10　下午2時自行至竹北市萬客小吃店吃飯(未戴口罩)，停留約40分鐘後返回竹北住家。

5/11上午7時至8時，自行至竹北天后宮旁市場臨時攤(有戴口罩)，中午12時至12時30分則前往竹北市張三桌百年小吃店吃麵(未戴口罩)。

5/12下午3時至新竹市石家魚丸外帶魚丸(有戴口罩)。15時30分到新竹市忠孝大潤發旁的阿伯餡餅外帶(有戴口罩)。

5/13　晚間9時至11時到竹北市悟泰式紓壓養生館(未全程戴口罩)。

5/14　晚間6時30分至10時前往竹北市千里福餐廳吃飯(未戴口罩)，隨後10時至零時搭計程車至新竹市笑傲江湖KTV(205包廂)唱歌(未戴口罩)。

楊文科指出，昨天及今天合計4個案例，本府衛生局和警政機關在第一時間獲知訊息，即啟動疫調工作，除針對足跡之場所進行消毒，本府環保局及13個鄉鎮市公所清潔隊，也針對學校、公園、市場等人流密集處全面消毒，守護鄉親的健康。此外，所有確診解者的接觸者，也都已全數匡列居家隔離並採檢；楊縣長呼籲鄉親不須恐慌，並做好戴口罩、勤洗手等個人防疫及減少外出；如到過足跡地點的民眾，請進行自主健康管理。

隨著疫情持續升溫，楊文科縣長也宣布從明（18）日起至5月28日，高三及國三學生可請假不到校；選擇志願到校的學生，校方也會妥善安排，不影響學生受教權益。此外，從明日起，縣府也啟動分區辦公，並在縣府大廳設置民眾洽公處，民眾不必進入各局處辦公室。

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