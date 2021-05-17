北部確診男6日曾到萬華　多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

國內疫情持續升溫，各縣市也都陸續傳出有確診者足跡到過，其中案1751為58歲男性，現居新北設籍高雄，5月16日確診，但因曾在9日搭高鐵抵達左營，再搭捷運到高雄機場，期間雖然有症狀出現，但並未採檢，後續更是返回屏東南州探視父親，11日搭乘客運返回台北，14日再度搭乘客運回高雄，15日因出現症狀就醫，有表達5月6日有萬華活動史，被驗出陽性反應。

▲高雄市政府公布案1751足跡，顯示期曾多次搭乘大眾交通運輸工具往返。（圖／記者許宥孺攝）



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台灣疫情情勢相當嚴峻，其中住在新北涉籍高雄的案1751確診後，高雄市政府公布疫調結果，發現他自5月9日到5月15日多次南北往返，返家後因出現症狀由家人騎機車載到急診，但並未發現確診，而案1751確診後也緊急將2名醫護框列為密切接觸者。

▲高雄市政府公布案1751公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）



隨後他也前往屏東南州探視父親與友人，11日搭乘客運返台，14再度搭乘客運返回高雄，後搭高捷回到高雄機場站，移動方式多以大眾交通運輸工具為主。直到15日因出現症狀而到醫院就醫，主動表示其5月6日有萬華活動史，被醫師警覺採檢後被驗出陽性反應，不過高雄市政府表示，仍有一名醫護因為在暴露區而被匡列。

高雄市政府也表示，案1751確診一案市府已匡列48名接觸者，包含6家人、第一次就醫的2名醫護、當時院內的8名患者、第二次就醫的1名醫護與31名客運同車乘客。

高雄市政府也再次呼籲民眾，因應國內疫情嚴峻，外出一定要戴口罩，勤洗手、避免群聚。