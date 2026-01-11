把握冬陽！　28℃回溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

把握冬陽！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，周五各地高溫都可來到24-28度；下波冷空氣預計周六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

▼今天依舊受到冷氣團影響。



廖于霆指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地多雲到晴，但氣溫偏低，北部、東北部白天高溫16-17度，中部18-20度，南部及東南部20-23度，不算非常冷；入夜後北部、東北部低溫10-13度，中南部與東南部低溫12-16度，感受起來還是相當寒冷。

周一起冷空氣減弱

廖于霆說，周一開始北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部、東北部低溫13-14度，其他地區14-17度，跟這幾天比較有所回升。

廖于霆提到，預測未來一周各地高溫以每天1度逐漸上升，到了周五各地高溫都可來到24-28度；下波冷空氣預計週六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

周五高溫回到28度

廖于霆分析，降雨方面，未來一周台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在周五前各地陽光露臉，氣溫回升，大家可以好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣，當然中南部還是要留意較大的日夜溫差。

廖于霆表示，下周在菲律賓東方海面，數值模式持續有熱帶擾動發展訊號，不過會不會真的有一月颱，這部分還有變數，即使有，對台灣也是沒有影響。