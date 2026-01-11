帳戶冒出103萬　科技男嚇報案「一查是年終分紅」！網吵翻

▲原PO突然收到百萬款項，真相引發網友喊不單純。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

「好像有人匯錯帳號了！」一名網友驚見帳戶多出103萬多元，嚇得急喊「要報警嗎？」，文章引發萬人關注，結果他報警、聯絡銀行後，竟發現這筆錢是公司發的百萬年終獎金，「今年公司的產品爆賺了...沒想到老闆願意分紅！」對此，有網友反而開始質疑真實性，「又是假帳號騙流量，小心是詐騙」。

一名網友在Threads表示，7日下午突然有一筆103萬581元鉅額入帳，也沒有任何備註來源，讓他嚇到不知所措，「好像有人匯錯帳號了，我該去報案嗎？100萬欸...求救混亂中！」

底下網友直呼，「報警＋不要動這筆錢，聯絡銀行客服，和他們說你收到不知哪來的錢，不要去匯款、不要去取不屬於你的錢」、「不能動，報案等後續，我有認識的人，發現半夜匯進來10萬左右，然後對方打來請她馬上匯回去，以要告她侵佔為事由催她，對方傻傻匯回去，結果連帶戶頭內的錢全部被清空...將近30萬」、「說不定是詐騙集團的！不要動這個帳戶，不然到時你變警示帳戶」。

驚嚇變驚喜「竟是百萬年終獎金」

事後，原PO回報後續狀況，他自述已報警並聯絡銀行，殊不知這筆竟然是公司給的百萬年終，「以前從來沒有超過10萬，今年竟然分了那麼大一筆」。原PO也自曝，公司是一間小小科技廠，他已經做了9年左右，「今年公司的產品爆賺了一堆錢，沒想到老闆願意分紅。」

網質疑真實性：小心是詐騙新招

過於戲劇性的真相曝光後，不少網友則質疑真實性，「報案三聯單沒有貼出來...其實就是編劇看看就好」、「臨櫃存入不是都會核對帳號戶名，太詭異了」、「又是假帳號騙流量，小心是詐騙」。

千萬不要動款項！報警自保最重要

關於帳戶突然冒出「天下掉下來的錢」，到底該如何處理？台中市政府警察局指出，當你有一天發現帳戶多了筆不明的匯入款項時，要知道「這不是奇蹟，是詐欺！」掌握4項原則，不成為詐騙集團的幫兇，如下：

1.先向帳戶原金融機構告知此事



2.勿信自稱銀行或匯款當事人的不明來電



3.不做領出歸還的動作！（很重要）



4.請求金融機構代為連絡對方，由銀行協助處理返還款項

台中市政府警察局強調，如果真的匯錯帳戶，只有民法不當得利要將錢歸還的問題，不會構成刑法上的侵占，有疑問請撥打165反詐騙專線或向就近警察機關查證報案。