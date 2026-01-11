好市多年費漲至1500元！會員曝3大高CP值隱藏服務：2次就回本

▲好市多要調漲會員費。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多宣布會員費4月起調漲，金星、商業會員費從1350元調整至1500元。就有網友表示，因為想辦聯名卡，所以需要自己的會員身分，求問這樣會員費怎麼算？貼文引發討論，就有會員也是重辦卡。當中有會員則分享，可以善用賣場提供的服務，輕鬆回本會員費。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，看到4月起調漲會員費的新聞，「4月後年費變成1500了」，自己以前跟家人朋友「share會員」，但現在更需要自己的會員身分。他好奇若在漲價前續約，繳的是不是原本的價格，「記得好市多會員費是先扣的，如果是這樣的話，感覺現在趕快辦會比較好？」

▲好市多會費調漲。（圖／業者提供）

貼文引發討論，一票熱心會員紛紛留言解答，「今天去問了，要看卡片到期日。4月底前到期的，續約都是1350，5月6月之後到期的，即使在3月4月提前續約也是1500」、「我二月到期，剛晚上過去櫃台說一樣是1350，所以只要是4月前到期續約的都還是1350，之後就是1500」、「我效期到4/30，昨天打電話去問，說三月逛賣場結帳時，請他們續約，就是舊會員價。」

反應兩極 會員曝高CP值隱藏服務

至於會員費調漲，會員反應兩極，「其實一年1500還可以啦！我家是常買所以沒差」、「也才差150，很多商品比外面便宜不只這些」、「漲價一點意思也沒有，個人認為不會再續卡」、「漲價沒關係，但是我覺得獨家商品跟特價商品應該要有所控管，不要讓會員常常撲空買不到。」

值得注意的是，有人分享好市多CP值很高的服務，「帶長輩去聽力檢測，2次就回本」、「記得開車去打氮氣，一次賺至少200$」、「每次去每次打氮氣，一年賺2400，聽力檢測一次省1000」、「免費做個聽力檢測都賺回來了」、「外面聽力測驗超貴。」