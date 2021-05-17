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本土高峰還沒到！台大醫嘆：極可能升第四級，只是早晚問題

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市環保局與國軍33化學兵群昨日萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣今（17）日再增333例本土個案，連續3天破百累計719例，今早雙北市首長已宣布自明日起高中以下學生停止上課，防疫警戒是否提升，稍早新北市長侯友宜更示警「接近4級警戒」。對於中央流行疫情指揮中心還不考慮「封城」，前台大感染科醫師林氏璧悲觀認為「極可能會升，只是早晚問題」，預告這波疫情還未達高峰。

侯友宜今在應變會議會後記者會上指出，新北疫情已經走到「快接近第四級防疫」，會開始強化第三級防疫，嚴格處理、慢慢走到準四級，市府將做好充分準備。

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陳時中也強調，「封城」屬於第四級警戒的人流管制，是連續14天每日確診達百例以上，且一半以上找不到感染源，才會提升至第四級。對於雙北確診數破百，網友認為乾脆直接封城，他回應，封城對整體經濟健康會影響很大，必須由各部會考量政策方向，做對社會經濟影響最低的損害，且防疫不是「越嚴越好」，畢竟「大家能關得了多久？」將防疫的分寸拿捏好，在對社會最小的損害下做到最大控制，這是政府正在積極努力的。

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

▲台北市萬華區人潮車潮稀少。（圖／記者林振民攝）

面對這波無止境的本土疫情，前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，連日攀升的確診數是意料中的事，經過阻斷傳波鏈向外擴散，14天後確診數是否能如預期降低，才是關鍵。以華航諾富特案為例，因大幅匡列接觸者，以遏止疫情延燒，這波引發群聚的萬華、蘆洲，若能火速、確實的匡列，加上民眾「自動封城」的作為下減少人流，確診數有望慢慢下滑。

林氏璧受訪時直言：「我沒有太樂觀，高峰肯定還沒到，如果出現單日破千例也不意外，看14天後有沒有下降趨勢，它反映現在做（擴大匡列＋篩檢）的事情有沒有效，現在看到的案例是反映7～14天前的狀況。」他認為，台灣第一次進入大規模的社區感染，對於雙北確診數暴增，極可能會升級為第四級防疫警戒，只是時間早晚的問題，「就算中央想拖也拖不了多久」。

林氏璧說，今早雙北市達成共識宣布停課，「搞不好某天一起宣布不要上班」，而民眾的心態已自動進入第四級警戒，目前只差不要上班，坦言「我們跟第四級的距離沒有那麼遠。」他表示，台灣人第一次遇到這種事，心態上難以調適，人心上應該會想以較嚴厲的手段阻斷傳播鏈，「即使中央不想，我覺得最後還是會往那裡（第四級）走去，不需要等到14天。」

▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

對於中央宣布未來會將輕症或無症狀確診者送往集中檢疫所採取一人一戶之隔離，林氏璧說，在英國早有先例，一旦確診數暴增、醫療量能無法負荷，輕症、無症狀患者直接在家隔離；在武漢則是以方艙醫院收治確診患者；台灣指揮中心初期設想方式很好，只是不確定量能是否足夠。

林氏璧接著說，萬華篩出陽性率10.8%可從2方面解讀，一來是篩檢的族群盛行率太高、很多人感染；第二則是篩檢量還不夠，假如廣篩範圍擴大，陽性率就會往下降。因此他認為，除了在高風險區域增設篩檢站外，在其他縣市也應針對有症狀患者加強採檢，「先知道每個社區流行程度，才知道要針對哪些區域進行管制，哪些是重災區要先注意。」

最後，林氏璧也強調，在疫情嚴峻時民眾沒事要待在家別出門、戴口罩、勤洗手、不要在外吃東西。此外，他也呼籲不要一窩蜂瘋搶物資，國外有多國即使封城，物資仍充足，過幾天就會補貨，因此大家不急於一時，反而增加群聚感染的風險。

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