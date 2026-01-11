肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

男星楊傑宇，近日被控與同樣身為演員的妻子吳侑函，在開車時撞上一位行人綠燈過馬路的老奶奶，對方不幸離世。警方指出，該起事故發生於2025年11月10日，相關肇事原因、責任及司法相驗，均由基隆市警察局交通隊處理釐清中。

死者家屬日前在社群平台心碎發文，指控楊傑宇夫妻在颱風前夕撞上正走在斑馬線上的奶奶。家屬直言，當時兩人在靈堂表現出十足誠意，沒想到事後卻在IG上封鎖家屬，且聽聞對方表明財產僅剩 12 萬要全數賠償，讓家屬無法接受。

▲楊傑宇、吳侑函驚傳撞死人，事發當時畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

楊傑宇表示那是颱風前一晚，雨勢極大，他在綠燈左轉準備上國道時，儀表板顯示時速不到10公里，因視線不佳沒注意到奶奶才發生意外。他強調自己絕無酒駕，事發第一時間立刻叫救護車，且奶奶起初因掛念家裡拒絕就醫，是他與醫護人員不斷勸說才送醫。並澄清「只賠償 12 萬」絕非事實。楊傑宇表示，當時是家屬考量其經濟能力，詢問存款剩多少，他才如實告之，「該負的責任我一定負責」。

該起事故發生於2025年11月10日下午5點半，84歲女性於孝二路、忠三路口遭撞，頭部外傷送醫，於11月19日死亡。警方表示，有關孝二、忠三路口交通事故致行人死亡案件，是違規人駕駛自小客車行經路口時，未注意停讓行人通過，致事故發生。另本案相關肇事原因、責任及司法相驗，均由基隆市警察局交通隊處理釐清中。