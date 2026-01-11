一擦護手霜「秒冒出一堆事」　根本白擦了！萬人共鳴：真的欸

▲原PO笑虧，一擦護手霜就會想上廁所。（資料照／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

護手霜到底藏了什麼魔力？一名網友直呼，每次擦護手霜、雙手還在搓揉時，腦袋就會自動浮現「非做不可的事」，像是突然想上廁所、拿東西、喝水，偏偏都要「用手」完成，讓他哭笑不得。文章引發萬人點頭驚呼，「真的每次擦完就想尿」、「擦完護唇膏也想喝水」，更有人笑封護手霜為「人生任務觸發神器」。

一名網友在Threads分享一個奇妙的現象，每次他一擦護手霜，正當雙手搓揉還沒完全吸收時，腦袋就會自動觸發「有一件事現在就要去做，而且做完就要去洗手」的事情，這狀況幾乎屢試不爽。

對此，原PO也舉例，擦完就會想上廁所，因此認為護手霜表面的功能是保濕、修護手部乾燥，而實際功能是「讓人變得勤快和多尿」的神物。

萬人封護手霜為「尿意觸發神器」

該文章引發網友共鳴，「真的欸，我每次塗完都去上廁所，然後再懷疑自己為什麼不上完再塗？每一次都重複」、「沒錯，擦完護手霜就出現需要碰水的事情」、「即便是睡前特意清空膀胱躺在床上擦，也會突然想尿尿」、「擦完護手霜開啟記憶開關，突然想起很多非做不可的事情」、「真的，然後擦完護唇膏瞬間想喝水」、「每次剛塗完護手霜就會尿急，不塗都沒感覺」。