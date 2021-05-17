屏東縣：1北部確診者10日陪父探望崁頂鄉親友　「6日去過萬華」

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府17日公佈新增一名疫情確診者在縣境內足跡；案號「1751」5旬男子5月16日確診染疫，但他曾於5月10日返回南州鄉父親家探視及前往崁頂鄉親友處，目前衛生局已匡列12名接觸者安置於防疫旅館進行居家隔離，並快速完成相關足跡地點的消毒作業。

▲屏東縣政府郵局週邊消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲消毒。

縣府指出，該名男子家在高雄，因工作關係現住新北市，經常往返北高二地。5月15日男子因發燒由高雄家人送醫，由於他曾於5月6日晚間去過台北市萬華區，經醫師通報採檢，5月16日凌晨確認檢驗結果為陽性，現已收治醫院負壓隔離病房。



縣府衛生局經接獲疾病管制署高屏區管制中心通知，展開該名確診者軌跡疫調，發現5月10日他駕駛自小客車至南州鄉探視父親，期間有至南州郵局ATM領錢，並陪同父親前往崁頂鄉親友處，停留約1個多小時後，載父親返家再離開回到高雄住處。



目前衛生局匡列其親友共12人為接觸者，陸續安排醫院採檢後，安置於防疫旅館進行居家隔離；其中1人居住於高雄，轉高雄市政府衛生局後續處理。另由環保局針對個案於縣內相關足跡地點，包括其父住家、南州郵局及崁頂鄉親友處等地進行環境消毒。

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