考選部：國家考試尚未宣布是否延期　請應考人做好自主健康管理

▲考選部表示，目前國家考試尚未宣布延期舉行，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者林銘翰／台北報導

考選部17日表示，近期疫情發展瞬息萬變，後續國家考試是否能如期或延期舉行，必須逐一與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應，在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。

考選部表示，中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區自15日起至5月28日提升疫情警戒至第三級，考選部除持續強化各項國家考試防疫措施及應變機制，並隨時視疫情變化，如考試因疫情等重大事故致不能進行考試時，將依據「國家考試偶發事件處理辦法」規定，由典試委員長會同考選部決定考試延期舉行。

考選部強調，目前在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。

考選部說明，國家考試期程需考量因素眾多且高度複雜，包括考試間期程的連動、試場洽借學校的行事曆、考區縣市政府協辦人力、應考人與考試方式的特性、闈場及閱卷場所的使用、相關大型活動辦理的期日，以及預先因應各項可能偶發事件的風險等，均必須作最縝密與周整的安排。

考選部指出，近期疫情發展瞬息萬變，後續國家考試是否能如期或延期舉行，必須逐一與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應，達成一致性的共識，才能對外公布。

考選部也說，即使宣布了如期舉行，仍可能因為後續疫情的發展，以及警戒標準的變化，而必須再調整為延期，未來倘有如此不得已的變動，尚請應考人諒解。

考選部重申，為維護全體應考人及相關試務人員健康與安全，後續各項國家考試之防疫措施，將持續視疫情發展、中央流行疫情指揮中心相關疫情警戒標準之因應事項及防疫應變政策進行滾動式調整，並即時於考選部全球資訊網發布最新消息，請應考人密切留意。

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