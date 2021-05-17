　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考選部：國家考試尚未宣布是否延期　請應考人做好自主健康管理

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲考選部表示，目前國家考試尚未宣布延期舉行，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林銘翰／台北報導

考選部17日表示，近期疫情發展瞬息萬變，後續國家考試是否能如期或延期舉行，必須逐一與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應，在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。

考選部表示，中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區自15日起至5月28日提升疫情警戒至第三級，考選部除持續強化各項國家考試防疫措施及應變機制，並隨時視疫情變化，如考試因疫情等重大事故致不能進行考試時，將依據「國家考試偶發事件處理辦法」規定，由典試委員長會同考選部決定考試延期舉行。

考選部強調，目前在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。

考選部說明，國家考試期程需考量因素眾多且高度複雜，包括考試間期程的連動、試場洽借學校的行事曆、考區縣市政府協辦人力、應考人與考試方式的特性、闈場及閱卷場所的使用、相關大型活動辦理的期日，以及預先因應各項可能偶發事件的風險等，均必須作最縝密與周整的安排。

考選部指出，近期疫情發展瞬息萬變，後續國家考試是否能如期或延期舉行，必須逐一與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應，達成一致性的共識，才能對外公布。

考選部也說，即使宣布了如期舉行，仍可能因為後續疫情的發展，以及警戒標準的變化，而必須再調整為延期，未來倘有如此不得已的變動，尚請應考人諒解。

考選部重申，為維護全體應考人及相關試務人員健康與安全，後續各項國家考試之防疫措施，將持續視疫情發展、中央流行疫情指揮中心相關疫情警戒標準之因應事項及防疫應變政策進行滾動式調整，並即時於考選部全球資訊網發布最新消息，請應考人密切留意。

其他人也看了這些新聞...

柯文哲、侯友宜共識：雙北高中以下「停課至5月28日」
雙北大停課！若雇主不給家長請假、扣考績　最高可罰30萬
侯友宜下令「高度管制、低度活動」：高風險區再設2快篩站

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／台電宣布「2區緊急停電」！興達電廠跳機
快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　
快訊／經濟部「病例再+1」　附屬信保基金人員確診
本土案例狂爆　醫曝「必做防疫4撇步」
快訊／國安基金暫不進場！　財政部喊話了
快訊／彰化公布了！5確診者足跡曝光
差點又比中指！柯文哲強調3防疫重點　急收手：不要再比了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

減少71萬人次！首上班日「北捷運量僅58萬」　列車乘載率曝光

台灣新增本土確診333例創新高　共軍再派運8遠干機擾台

快訊 ／ 蔡英文18日親赴疫情指揮中心　對外發表重要談話

快訊／蘇貞昌明早再會陳時中　連續14天破百案例啟動封城

考選部：國家考試尚未宣布是否延期　請應考人做好自主健康管理

考試院視疫情變化採居家辦公　大型會議延期或視訊辦理

悠遊卡2天內「記名暴增逾10萬張」　嗶卡釐清足跡

本土確診333例再創單日新高　王定宇點出「3點正向訊息」

差點又比中指！柯文哲強調3防疫重點　急收手自嘲：不要再比了⋯

柯文哲直播手語老師沒戴口罩遭疑　副發言人林珍羽回應了

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

減少71萬人次！首上班日「北捷運量僅58萬」　列車乘載率曝光

台灣新增本土確診333例創新高　共軍再派運8遠干機擾台

快訊 ／ 蔡英文18日親赴疫情指揮中心　對外發表重要談話

快訊／蘇貞昌明早再會陳時中　連續14天破百案例啟動封城

考選部：國家考試尚未宣布是否延期　請應考人做好自主健康管理

考試院視疫情變化採居家辦公　大型會議延期或視訊辦理

悠遊卡2天內「記名暴增逾10萬張」　嗶卡釐清足跡

本土確診333例再創單日新高　王定宇點出「3點正向訊息」

差點又比中指！柯文哲強調3防疫重點　急收手自嘲：不要再比了⋯

柯文哲直播手語老師沒戴口罩遭疑　副發言人林珍羽回應了

快訊／C、D區緊急停電！興達電廠跳機　電量不足

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　萬華又一校停課

新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」

林進出妙招「疫情期帶阿嬤出去玩」！跑嘉義3景點：不會曬太陽

快訊／台電發出緊急停電通知　興達電廠1號機發電量不足

大有梯田公園停車位不足　議員建議改單向道及徵收周邊私人道路

桃園中壢大江、統領百貨營業時間異動　入店需QR Code實聯制　

雙北疫情三級「台股出現2警訊」！分析師：操作這類股一定要避險

疫情升溫「拍戲無法戴口罩」　《驕女》林萱瑜吐心聲：其實很緊張

快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　興達電廠1號機電量僅4成

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

快訊／新北本土再爆148例　7行政區全都中「板橋三重中和最多」

新北359人確診「各區完整數字公布」

快訊／本土確診再爆333例　侯友宜預警：新北已經快走到四級警戒　

快訊／亞東醫院爆「院內感染」7人確診　侯友宜10:30說明

快訊／柯文哲：某地區社區感染達10％　「應進行自動自發封城」

他曝「與萬例的距離」恐逆轉：兩週內升到第四級

快訊／亞東醫院爆院內感染「7人確診」　衛生局：接觸醫護匡列採檢

快訊／新北確診炸鍋！侯友宜擬設「方艙醫院」準備第四級警戒

等不到病房！確診者在家已「吐血絲」

快訊／新北18歲以下孩童　遇緊急狀況可至四大超商「免費領餐」

工作大移動！22縣市發上班新政策

更多熱門

相關新聞

快訊／國安基金是否進場？　財政部晚間7點30分說明！

快訊／國安基金是否進場？　財政部晚間7點30分說明！

因單日確診人數持續爆增，台股也連日下跌，今（17）日終場收在15,353點，失守半年線；國安基金執行秘書、財政部阮政務次長清華晚間7點30就國安基金是否進場事宜進行說明。

彰化4夜店1KTV偷營業　恐罰最高30萬

彰化4夜店1KTV偷營業　恐罰最高30萬

本土高峰還沒到！台大醫嘆：極可能升第四級，只是早晚問題

本土高峰還沒到！台大醫嘆：極可能升第四級，只是早晚問題

試院視疫情採居家辦公　大型會議延期或視訊

試院視疫情採居家辦公　大型會議延期或視訊

悠遊卡2天內「記名暴增逾10萬張」

悠遊卡2天內「記名暴增逾10萬張」

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染考試院考選部國家考試國考

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／台北確診女搭高鐵返家！爽逛義享天地+好市多

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

快訊／新北本土再爆148例　7行政區全都中「板橋三重中和最多」

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面