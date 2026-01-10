好天氣要來了！下週「全台大回暖」　白天高溫最高27度

▲下週天氣開始回溫，12日白天開始冷氣團逐漸減弱，溫度一天比一天高。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

持續受大陸冷氣團影響，全台近日明顯降溫，10日晚間還將有一波冷空氣南下，北台灣低溫下探約12度。不過氣象粉專與氣象署均指出，下週一（12日）白天起冷氣團將逐漸減弱，氣溫明顯回升，且溫度一天比一天高，中南部白天高溫可望回到26至27度，回暖天氣預計一路延續至下週末。

中央氣象署表示，這波冷空氣影響時間將持續至12日清晨，最冷時段落在11日至清晨，北部與宜蘭低溫明顯。提醒民眾冷氣團影響期間仍須注意保暖，特別是夜晚與清晨時段。

下週白天快速回暖

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，12日白天開始將逐步回溫，且氣溫呈現逐日上升趨勢。除金門、馬祖外，全台多數地區白天高溫都有機會回到20度以上，中南部更上看26至27度，但夜晚與清晨仍偏涼冷。

▲觀氣象看天氣分享，除了金門、馬祖以外，全台多數地區白天溫度有機會回升至20度以上。（圖／翻攝臉書／觀氣象看天氣）



從溫度距平圖觀察，台灣位於紅橘色區域，顯示上空氣溫偏高，屬於暖空氣影響型態。白天溫暖、夜間清晨偏冷的天氣型態，預計至少維持到下週末。

日夜溫差仍明顯

氣象署說明，12日至16日冷氣團減弱後，各地多為多雲到晴，水氣偏少，僅東半部與恆春半島有零星短暫雨機率；12日晚間至13日水氣略增，中北部山區也可能出現零星降雨。

天氣風險資深顧問吳聖宇分析，14日至16日雖可能有小股冷空氣掠過，但強度偏弱，要到17日、18日才有較明顯冷空氣南下，等級約為大陸冷氣團，強度不像日前寒流。他也指出，菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展機會，但位置偏南偏東，對台灣影響有限。