悠遊卡2天內「記名暴增逾10萬張」　嗶卡釐清足跡





▲悠遊卡公司表示，中央喊出電子票證記名後，2天內已有超過10萬張悠遊卡完成記名。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

面對雙北防疫升級，17日迎來三級警戒後首次上班、上課日，使中央、台北市府和新北市府16日不斷呼籲，通勤族要將電子票證記名。悠遊卡公司表示，16日起記名人數直線上升，截至17日下午4時，不到2天已有超過10萬張悠遊卡完成記名，顯示出民眾力挺防疫的團結精神。

悠遊卡公司17日晚間表示，中央與台北市政府、新北市政府呼籲通勤族將電子票證記名，而台灣民眾反應迅速、配合度高，自5月16日起，記名人數就直線上升，至17日下午16時止，不到2天已有超過10萬張悠遊卡完成記名，展現民眾力挺防疫、保護台灣的團結精神。

悠遊卡公司提醒，包括標準卡面、裁型卡、3D造型悠遊卡，都可在悠遊卡公司官方網站完成記名，或透過悠遊付APP中「悠遊卡」功能中綁定悠遊卡並連結錢包完成記名；記名手續簡便，只要輸入外觀卡號及個人資料即可，且完全免費。

悠遊卡公司指出，若手中的是由金融機構發行的悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、帳戶連結悠遊卡，電信商發行的電信悠遊卡，以及學生證悠遊卡、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡，由於申辦時已等同記名，持卡人不需再另外記名。

最後，悠遊卡公司強調，將悠遊卡記名符合實名制精神，可以保護自己也保護他人，萬一有疫調需求，可釐清持卡人搭乘大眾運具的足跡，包括進出站、搭乘客運路線等資訊，具體落實疫調追蹤。