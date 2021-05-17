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考試院視疫情變化採居家辦公　大型會議延期或視訊辦理

▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／ETtoday資料照）

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布，將台北市、新北市升至第三級防疫警戒。對此，考試院17日舉行防疫會議，決定涉及核心業務或基本維運所需的單位將分區辦公，並視疫情變化逐步採行居家辦公，5月底前的大型會議將延期或改以視訊方式因應。

考試院17日下午發布新聞稿表示，因應中央流行疫情指揮中心公告台北市升至第三級防疫警戒，考試院今天舉行一級主管防疫會議，決定涉及核心業務或基本維運所需的單位，將實施分區辦公以分散風險，並視疫情變化逐步採行居家辦公。

考試院表示，5月底前的大型會議若無急迫性、或與會者包含多位外部人員，將以延期辦理或視訊會議的方式因應，本週四院會也將採取部分人員視訊參與的模式進行。

考試院呼籲，為降低民眾到院洽公的風險，請辦理國家考試及格證書或訓練合格證書改註或補發之民眾，自即日起儘量以通信方式申辦，考試院收件後將儘速完成，並以掛號郵寄申請人。

考試院說明，證書遺失補發證明書及申請英文證明書者，並可使用網路線上申請，相關申請說明及表格，可逕至考試院證書服務網站參考及下載，民眾如有相關問題，可向考試院第一組第二科洽詢。

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