未來一周日夜溫差大　周末恐有熱帶擾動發展

記者周湘芸／台北報導

明天冷氣團減弱，周五前各地都是晴到多雲天氣，僅東半部有零星雨，夜間及清晨仍有輻射冷卻，尤其周三低溫可能下探11度，留意日夜溫差大。目前菲律賓東南側海面有低壓發展情形，是否形成颱風要再觀察，但預估不會影響台灣。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天大陸冷氣團影響，預計明天白天減弱，水氣不多，周五前西半部都是晴到多雲、穩定天氣，東半部多雲，僅花東有零星雨。

劉沛滕指出，未來一周有兩波東北季風南下，周二至周三第一波影響，東半部有零星降雨；周六至下周一第二波影響，水氣較多，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨。

溫度方面，他表示，明天至周五各地白天高溫都在20度左右，中南部24至25度，夜間及清晨輻射冷卻影響，西半部低溫13至15度，尤其周三清晨雲量較少，局部地區低溫下探11至12度，留意日夜溫差大。

劉沛滕指出，這兩波東北季風都沒有明顯冷空氣，只有風力稍微增強。另外，明天東半部及北海岸有長浪；周四中南部有局部霧，提醒民眾留意。

劉沛滕也說，目前菲律賓東南側海面有低壓發展情形，是否形成熱帶性低氣壓或颱風要再觀察，時間點預估是周五至周六後。他表示，台灣雖然冬季受北邊冷空氣影響，但北緯5至10度範圍仍是低壓環境，每年一月平均有一個颱風生成，由於距離較遠，不會影響台灣，預計要5、6月後，颱風才會往北移動影響台灣。

