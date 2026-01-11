iPhone自動選字變笨？他亂按設定「1招救回」一票實測驚：有用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iOS更新後，有些變動難免讓用戶感到不習慣。就有果粉表示，iPhone輸入法的自動選字感覺變很笨，不像以前流暢，他已經爬文、問過AI，都只得到重開機、重置鍵盤等老方法，卻完全沒改善。直到他在設定裡「亂按」才意外找到解法，立刻分享給家人測試，大家都覺得差很多，貼文引發熱論。

原PO在Threads分享，他點進設定>一般>辭典，接著選擇「繁體中文」，等下載完成、出現打勾圖案即可，「立馬傳給我弟他們，他們也覺得很有感，但是我也不敢保證這方法有效，因為我怕是心理因素哈哈！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也在留言處補充，如果原本就有打勾圖案，但輸入法卻還是很糟糕的話，可以試著先把全部打勾都取消，再把「繁體中文（五南國語活用辭典）」這個選項打勾看看。另外，這個方法對語音輸入法也有用，「也會因為這個調整，準確率大大提升。」

一票實測驚喜「真的有用」：聰明超多！

看到貼文後，就有人紛紛實測，不少用戶驚呼，「終於有人發現這問題，手機根本住一隻女鬼，每次打字都有自己的想法，爬文也找不到解決辦法。感謝！真的順暢很多」、「謝謝分享，終於變靈敏了」、「真的有差…差滿多的，謝謝！但我有把繁體中文香港的取消打勾」、「實測有用，謝謝大大！需要打勾再重新打勾讓他重新下載，好像就變成以前的樣子了」、「只勾繁體中文及美國英文，瞬間覺得選字聰明超多！」

還有用戶分享，「我發現我都勾了，但我最困擾的就是自動選字區常常會有不雅詞彙，我以為整套都是演算法在訓練（可見繁中使用者⋯）然後！ 我發現了有一個『Apple 辭典』有打勾，我把它拿掉之後發現他選字的素質變好了，分享給大家～」

也有網友表示，「我是懷疑官方有稍微改動字母的間距，因為現在變成一直打錯注音」、「根本原因是＞『預覽字元』，關閉以後一切海闊天空」、「我發現我剛剛打字延遲，原來是我開到滑動輸入…所以才會延遲…建議沒在用的大家可以關掉，打字就不會延遲了」、「應該是你的心理因素喔，因為這個『辭典』主要是用於spotlight，也就是主畫面下滑時出現的那個輸入欄位的。」