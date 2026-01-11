　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone自動選字變笨？他亂按設定「1招救回」一票實測驚：有用

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iOS更新後，有些變動難免讓用戶感到不習慣。就有果粉表示，iPhone輸入法的自動選字感覺變很笨，不像以前流暢，他已經爬文、問過AI，都只得到重開機、重置鍵盤等老方法，卻完全沒改善。直到他在設定裡「亂按」才意外找到解法，立刻分享給家人測試，大家都覺得差很多，貼文引發熱論。

原PO在Threads分享，他點進設定>一般>辭典，接著選擇「繁體中文」，等下載完成、出現打勾圖案即可，「立馬傳給我弟他們，他們也覺得很有感，但是我也不敢保證這方法有效，因為我怕是心理因素哈哈！」

他也在留言處補充，如果原本就有打勾圖案，但輸入法卻還是很糟糕的話，可以試著先把全部打勾都取消，再把「繁體中文（五南國語活用辭典）」這個選項打勾看看。另外，這個方法對語音輸入法也有用，「也會因為這個調整，準確率大大提升。」

一票實測驚喜「真的有用」：聰明超多！

看到貼文後，就有人紛紛實測，不少用戶驚呼，「終於有人發現這問題，手機根本住一隻女鬼，每次打字都有自己的想法，爬文也找不到解決辦法。感謝！真的順暢很多」、「謝謝分享，終於變靈敏了」、「真的有差…差滿多的，謝謝！但我有把繁體中文香港的取消打勾」、「實測有用，謝謝大大！需要打勾再重新打勾讓他重新下載，好像就變成以前的樣子了」、「只勾繁體中文及美國英文，瞬間覺得選字聰明超多！」

還有用戶分享，「我發現我都勾了，但我最困擾的就是自動選字區常常會有不雅詞彙，我以為整套都是演算法在訓練（可見繁中使用者⋯）然後！ 我發現了有一個『Apple 辭典』有打勾，我把它拿掉之後發現他選字的素質變好了，分享給大家～」

也有網友表示，「我是懷疑官方有稍微改動字母的間距，因為現在變成一直打錯注音」、「根本原因是＞『預覽字元』，關閉以後一切海闊天空」、「我發現我剛剛打字延遲，原來是我開到滑動輸入…所以才會延遲…建議沒在用的大家可以關掉，打字就不會延遲了」、「應該是你的心理因素喔，因為這個『辭典』主要是用於spotlight，也就是主畫面下滑時出現的那個輸入欄位的。」

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

果粉必學！一名妹子分享超實用「iPhone懶人神技」，她表示每次網購結帳時都要跳出頁面、開發票APP複製「載具號碼」，再貼回去輸入欄位，過程超麻煩。直到她發現iPhone有個隱藏功能「替代文字」，只要事先設定好載具號碼，以後打幾個注音就能自動跳出來，省時又方便。

討厭訊息轟炸！iPhone「1功能絕對不關」果粉推爆

討厭訊息轟炸！iPhone「1功能絕對不關」果粉推爆

iPhone 18傳將缺席2026

iPhone 18傳將缺席2026

外媒：蘋果AI關鍵轉折在2026

外媒：蘋果AI關鍵轉折在2026

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

iPhone輸入法iOS自動選字辭典

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

