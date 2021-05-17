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宜蘭新增2例去過襄聚牛排、鎮掌櫃食譜　無實聯制難追接觸者

▲▼宜蘭17日增2例共18染疫，新增2人分別到過礁溪襄聚牛排與羅東鎮掌櫃食譜。（圖／宜蘭縣府提供，下同）

▲宜蘭17日增2例共18染疫，新增2人分別到過礁溪襄聚牛排與羅東鎮掌櫃食譜。（圖／宜蘭縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭17日新增2女性案例，累計18人染疫，新增案1763是羅東銀河百家樂遊藝場案1209員工親友；另1人是案1943，她是到台中參加進香團後，11日感到不適，在台中篩檢後確診。案1943曾到過礁溪鄉襄聚牛排館，案1763曾到過羅東鎮掌櫃食譜，因兩餐廳無實聯制，難以追蹤接觸者。

宜蘭衛生局長徐迺維表示，宜蘭17日新增的案1763（女生、60多歲），是羅東銀河遊藝場案1209員工親友，也是經查證後匡列居家隔離對象，發病前行蹤有追蹤確定；案1943，16日台中市也有報告過是參加進香團，她人是住宜蘭，當時人是和孫女參加進香團，在台北下車後，與外孫女及同行進香的友人開車回礁溪家，11日她感到不適在台中篩檢後確診。

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▲▼宜蘭17日增2例共18染疫，新增2人分別到過礁溪襄聚牛排與羅東鎮掌櫃食譜。（圖／宜蘭縣府提供，下同）

另，案1943曾到過礁溪鄉襄聚牛排館，案1763曾到過羅東鎮掌櫃食譜，因兩餐廳都沒有實聯制，難以追蹤接觸者，徐迺維呼籲到過這2個地點的民眾，如有疑慮或身體不舒服，可前往醫院篩檢。

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